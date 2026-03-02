Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Komşu ülkelerin savaşı sürüyor! Afganistan Pakistan'ın askeri üslerine saldırdı

Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönmesinin ardından karşılıklı saldırılar sürüyor. En son yaşanan gelişmede Afganistan, Pakistan'ın kritik askeri bölgelerine saldırı düzenledi.

Komşu ülkelerin savaşı sürüyor! Afganistan Pakistan'ın askeri üslerine saldırdı
İran'da 28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in ortak saldırısından önce 2 Müslüman ülke Afganistan ile Pakistan arasında çıkan savaşta yeni gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Komşu ülkelerin savaşı sürüyor! Afganistan Pakistan'ın askeri üslerine saldırdı

Afganistan, Pakistan'ın kendi topraklarındaki "terör kamplarını" hedef almasının ardından, Pakistan'daki askeri üsleri hedef alarak karşılık verdi ve iki ülke arasındaki Pakistan Talibanı (TTP) kaynaklı gerilim tırmandı.
Afganistan, Pakistan'daki Hayber Pahtunhva, Belucistan eyaletleri ve Rawalpindi'deki askeri üs ve tesisleri hedef aldığını duyurdu.
Bu saldırılar, Pakistan'ın daha önce Afganistan sınır hattındaki "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasına misilleme olarak yapıldı.
Pakistan, Afganistan yönetiminden kendi topraklarında mevzilenen Pakistan Talibanı (TTP) örgütüne karşı tedbir almasını talep ediyor.
Afganistan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.
Karşılıklı saldırılarda toplamda 52 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.
Afganistan yönetimi Savunma Bakanlığının sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Afganistan'ın, Hayber Pahtunhva, Belucistan eyaletlerindeki bazı askeri üsler ve Rawalpindi kentindeki "Nur Khan" üssü dahil Pakistan'daki bazı askeri tesisleri hedef aldığı ifade edildi.

Komşu ülkelerin savaşı sürüyor! Afganistan Pakistan'ın askeri üslerine saldırdı

PAKİSTAN'IN BEKLENTİSİ

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021'de kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor. Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

Komşu ülkelerin savaşı sürüyor! Afganistan Pakistan'ın askeri üslerine saldırdı

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

NE OLMUŞTU?

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Komşu ülkelerin savaşı sürüyor! Afganistan Pakistan'ın askeri üslerine saldırdı

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat da Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

