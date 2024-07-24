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Komşu'da alarm! Ani hava değişiklikleri harekete geçirdi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Temmuz 2024 06:17 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 06:25
Komşu&#039;da alarm! Ani hava değişiklikleri harekete geçirdi

Yunanistan'da, yaşanan ani hava değişiklikleri nedeniyle İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Yunanistan bir yandan aşırı sıcaklar, bir yandan da şiddetli fırtına ve sel baskınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde yaşanan ani hava değişiklikleri alarma geçirdi. 

Yunan basınındaki haberlerde, birçok yerde yıldırım düşmesi sebebiyle yangın çıktığı aktarılırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının alarm durumuna geçtiği ifade edildi.

39 NOKTADA YANGIN

Bakanlığın verilerine göre, yerel saatle 13.00-17.00'de yıldırım düşmesi nedeniyle 39 noktada yangın çıktı.

Taşoz, Kozani, Fokida ve Korint'te yıldırım düşmesi kaynaklı yangın çıkarken, Dedeağaç'ta ise yoğun yağış, dere ve nehirlerin taşmasına neden oldu.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Korint'te yangına müdahalede bulunan bir itfaiye eri ise yaralandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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