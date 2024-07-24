Komşu'da alarm! Ani hava değişiklikleri harekete geçirdi

24 Temmuz 2024 06:17 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 06:25

Yunan adaları dolup taşıyor! Yerli turisti kaçıran sebepler ortaya çıktı: Antalya ile arasında 100 bin TL fark var

Yunan adaları dolup taşıyor! Yerli turisti kaçıran sebepler ortaya çıktı: Antalya ile arasında 100 bin TL fark var

Yunanistan bir yandan aşırı sıcaklar, bir yandan da şiddetli fırtına ve sel baskınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde yaşanan ani hava değişiklikleri alarma geçirdi.

Yunan basınındaki haberlerde, birçok yerde yıldırım düşmesi sebebiyle yangın çıktığı aktarılırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının alarm durumuna geçtiği ifade edildi.

39 NOKTADA YANGIN

Bakanlığın verilerine göre, yerel saatle 13.00-17.00'de yıldırım düşmesi nedeniyle 39 noktada yangın çıktı.

Taşoz, Kozani, Fokida ve Korint'te yıldırım düşmesi kaynaklı yangın çıkarken, Dedeağaç'ta ise yoğun yağış, dere ve nehirlerin taşmasına neden oldu.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Korint'te yangına müdahalede bulunan bir itfaiye eri ise yaralandı.