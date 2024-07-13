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Komşuda Covid-19 vakaları arttı! Hastaneler dolmaya başladı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Temmuz 2024 09:35 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 09:44
Komşuda Covid-19 vakaları arttı! Hastaneler dolmaya başladı

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu, ülkede artan Covid-19 vakalarına karşı yaşlıları ve riskli grupları hastalığa karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

Ulusal Halk Sağlığı Örgütü'nün (EODY) yayımladığı haftalık raporda, 1-7 Temmuz'da kaydedilen Covid-19 vakaları hakkında bilgi paylaşıldı.

7 günde 21 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen raporda, temmuzun ilk haftasında, bu hastalığa yakalanan 575 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü bilgisi aktarıldı.

HASTANEYE YATIŞLAR ARTTI

Raporda, "Virüsün (Covid-19) daha aktif olması nedeniyle hastaneye yatışların arttığı tespit edildi. Yaşlılara ve riskli gruplara solunum yolu enfeksiyonlarına karşı dikkatli olmalarını ve (Covid-19) semptomu görmeleri halinde derhal doktora başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Nüfusun geneline ise riskli gruplarla yakın teması sınırlandırmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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