Komşuda Covid-19 vakaları arttı! Hastaneler dolmaya başladı

13 Temmuz 2024 09:35 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 09:44

Her şey üç kız çocuğuyla başladı! Sebebi bilinmiyor: Ürpertici kahkaha salgını

Her şey üç kız çocuğuyla başladı! Sebebi bilinmiyor: Ürpertici kahkaha salgını

Türkiye’de yeni salgın alarmı! Lejyoner hastalığı, COVID-19'a göre daha fazla zatürre yapıyor

Türkiye’de yeni salgın alarmı! Lejyoner hastalığı, COVID-19'a göre daha fazla zatürre yapıyor

Ulusal Halk Sağlığı Örgütü'nün (EODY) yayımladığı haftalık raporda, 1-7 Temmuz'da kaydedilen Covid-19 vakaları hakkında bilgi paylaşıldı.

7 günde 21 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen raporda, temmuzun ilk haftasında, bu hastalığa yakalanan 575 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü bilgisi aktarıldı.

HASTANEYE YATIŞLAR ARTTI

Raporda, "Virüsün (Covid-19) daha aktif olması nedeniyle hastaneye yatışların arttığı tespit edildi. Yaşlılara ve riskli gruplara solunum yolu enfeksiyonlarına karşı dikkatli olmalarını ve (Covid-19) semptomu görmeleri halinde derhal doktora başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Nüfusun geneline ise riskli gruplarla yakın teması sınırlandırmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.