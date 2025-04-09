Komşuda hayat durdu! Halk Meclise yürüyor: Tek istekleri var

Yunanistan’daki hayat pahalılığı vatandaşları sokaklara döktü. Maaşlarına yüksek zam talep eden işçiler 24 saatlik greve gidince ülkede hayat durdu. Ekonomi politikalarının gözden geçirilmesi için hükümete tepki gösteren işçi ve memurlar, parlamento binasına yürüdü.

Yunanistan’da artan yaşam maliyetleri, ülke insanını isyan ettirdi. Daha yüksek ücretler için talepte bulunan ülkenin en büyük iş sendikaları greve gitti. Grev kararının ardından ülkede ulaşım durdu. Bir günlük grev nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiği ülkede uçak ve tren seferleri de durdu.

TÜM ULAŞIM AĞLARI DURDU

Ülke genelinde tren seferleri dururken başkent Atina'daki otobüs ve metro çalışanları da iş bırakma eylemi yaptı. Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Birliği tarafından yapılan açıklamada, 24 saatlik grev nedeniyle ülkede askeri uçuşların yanı sıra yalnızca sağlık, arama-kurtarma ve insani yardım hizmetlerinin verileceği duyuruldu.





Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada ise bugün 23.59’a kadar Yunanistan varışlı ve kalkışlı hiçbir seferin yapılmayacağı belirtildi.

HALK MECLİSE YÜRÜDÜ

Hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösteren işçi ve memurlardan oluşan vatandaşlar, parlamento binasına yürüyerek yeni politikalar geliştirilmesi için sloganlar attı.





En az 290 milyar euroluk kurtarma paketleri karşılığında maaş ve emekli aylıklarında sık sık kesintilerin yaşanmasına neden olan 2009-2018 ekonomik krizinden çıkan Yunanistan’da işçi sendikaları artan gıda, elektrik ve konut maliyetleri nedeniyle pek çok hanenin geçim sıkıntısı çektiğini savunuyor.

"ESKİYE GÖRE DAHA AZ SATIN ALIYORUZ"

İki milyondan fazla özel sektör çalışanını temsil eden GSEE'den yapılan açıklamada, fiyatların son derece yükseldiği kaydedilirken "2019'a kıyasla yüzde 10 daha az mal satın alıyoruz" denildi.

FİLİSTİN BAYRAKLARI DA YER ALDI

Tepkili kalabalık, İsrail saldırılarına karşı Filistin'e destek için Filistin bayraklarına da gösterilerinde yer verdi..