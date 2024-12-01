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Komşuda korku dolu gece: '24 saat dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
01 Aralık 2024 12:11 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 12:17

Türkiye'nin komşusu Yunanistan'ın Rodos ve Limni Adalarını Bora fırtınası etkisi altına aldı. Caddeler, sokaklar sular altında kalırken en az 50 kişi, evlerinde ya da arabalarında mahsur kaldı. İki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Belediyeden ''24 saat sokağa çıkmayın'' uyarısı geldi. 

Türkiye'nin komşusu Yunanistan​'ı da sel​ vurdu. Akdeniz'in turistik bölgesi Rodos Adası​ ile Limni Adası'nda yer yerinden oynadı. Gece başlayan ve devam eden sağanak yağış sele neden oldu. Bora isimli fırtına adayı savaş alanına çevirdi. Dereler taştı, köprüler çöktü, bazı bölgelerde toprak kaymaları meydana geldi. 

İnsanlar Bora'ya hazırlıksız yakalandı. Bazıları arabada mahsur kaldı. İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri, ev ve arabada mahsur kalan en az 50 kişiyi kurtardı. 

Komşuda korku dolu gece: '24 saat dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı - 1. Resim

Bora fırtınasının neden olduğu olumsuz hava şartları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Komşuda korku dolu gece: '24 saat dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı - 2. Resim

''24 SAAT DIŞARI ÇIKMAYIN''

Cadde ve sokakları su bastı. Rodos belediyesi, ''24 saat dışarı çıkmayın'' diyerek uyarı mesajları gönderdi. 

İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra adadaki belediye ve özel şirketlere ait iş makinaları da alarma geçti. Yüzlerce ev ve iş yerinin sular kaldığı belirtildi. 

Komşuda korku dolu gece: '24 saat dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı - 3. Resim

Güney Ege Bölge Valisi Giorgos Chatzimarkos başkent Atina ve çevre adalardan Rodos adasına arama kurtarma ekipleri sevk edildiğini açıkladı.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
selyunanistanRodos Adası

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