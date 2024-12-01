Komşuda korku dolu gece: '24 saat dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı

01 Aralık 2024 12:11 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 12:17

Türkiye'nin komşusu Yunanistan'ın Rodos ve Limni Adalarını Bora fırtınası etkisi altına aldı. Caddeler, sokaklar sular altında kalırken en az 50 kişi, evlerinde ya da arabalarında mahsur kaldı. İki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Belediyeden ''24 saat sokağa çıkmayın'' uyarısı geldi.

ABD, Suriye'deki çatışmalar için 5 gün sonra ilk açıklamayı yaptı! Birkaç sene önceki sözler unutuldu

ABD, Suriye'deki çatışmalar için 5 gün sonra ilk açıklamayı yaptı! Birkaç sene önceki sözler unutuldu

Türkiye'nin komşusu Yunanistan​'ı da sel​ vurdu. Akdeniz'in turistik bölgesi Rodos Adası​ ile Limni Adası'nda yer yerinden oynadı. Gece başlayan ve devam eden sağanak yağış sele neden oldu. Bora isimli fırtına adayı savaş alanına çevirdi. Dereler taştı, köprüler çöktü, bazı bölgelerde toprak kaymaları meydana geldi.

İnsanlar Bora'ya hazırlıksız yakalandı. Bazıları arabada mahsur kaldı. İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri, ev ve arabada mahsur kalan en az 50 kişiyi kurtardı.

Bora fırtınasının neden olduğu olumsuz hava şartları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

''24 SAAT DIŞARI ÇIKMAYIN''

Cadde ve sokakları su bastı. Rodos belediyesi, ''24 saat dışarı çıkmayın'' diyerek uyarı mesajları gönderdi.

İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra adadaki belediye ve özel şirketlere ait iş makinaları da alarma geçti. Yüzlerce ev ve iş yerinin sular kaldığı belirtildi.

Güney Ege Bölge Valisi Giorgos Chatzimarkos başkent Atina ve çevre adalardan Rodos adasına arama kurtarma ekipleri sevk edildiğini açıkladı.