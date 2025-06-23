Komşuda yangın faciası! Adadaki köyler tahliye edildi

İstanbul
Yunanistan’ın Sakız Adası’nda cumartesi günü başlayan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle sıçradı. Ada halkı paniğe kapılırken, çok sayıda köy tahliye edildi.
Yunanistan’ın Sakız Adası’nda orman yangını çıktı. Ülkenin kuzeydoğusunda, Ege Denizi’ndeki adada cumartesi günü başlayan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle geniş alanlara sıçradı.
Yangın nedeniyle bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, adada çok sayıdaki köy güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.
Yetkililer, yaklaşık 190 itfaiye görevlisi ile 6 hava aracının alevlere müdahale ettiğini belirtti.