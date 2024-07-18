Komşusundan kendi evine gizlice elektrik çekti! Hırsızlığı 3 yıl sonra fark ettiler

18 Temmuz 2024 12:12 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 12:13

İskoçya, akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayını konuşuyor. Dundee şehrine bağlı Tayport kabasında bir çift, evlerine gelen 4 bin sterlinlik fahiş tutardaki elektrik faturasının ardından yan komşularının evlerinden 3 yıl boyunca kaçak elektrik kullandığını ortaya çıkardı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, mesleği elektrikçilik olan Leslie Pirie ismindeki 52 yaşındaki bir adam, evinin bitişiğinde yaşayan 52 yaşındaki Hugh Torrance ve 46 yaşındaki eşi Tracy'nin evine elektrik sağlayan güç kaynağına gizli bir cihaz yerleştirdi. Bu cihazdan evine kablo çeken Pirie, komşularının evinden 3 yıl boyunca kaçak elektrik kullandı.

ALÇIPAN VE RESİMLE GİZLEMİŞ

Pirie'nin taktığı cihazı alçıpanla, evinde elektrik hattı için açtığı deliği de önüne çerçeveli bir resim asarak gizledi. Yıllar boyunca yüksek meblağda elektrik faturaları ödemeye başlayan çift, son olarak gelen 4 bin sterlin tutarındaki faturanın ardından, ilgili elektrik kurumuna giderek itiraz dilekçesi sundu. Yaklaşık 172 bin liraya tekabül eden faturayı incelemek için görevlendirilen uzmanlar çok geçmeden elektrik hırsızlığını ortaya çıkardı.

Leslie Pirie ve Torrance'ların evinden gelen elektriği kendi evine yönlendirmek için kullandığı Henley bloğu adı verilen bir cihaz.

8 YIL BOYUNCA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Olay polise intikal ederken komşu Pirie, 3 yıldan fazla bir süre boyunca komşularının evinden elektrik çaldığını itiraf etti. Daha sonra hakim karşısına çıkan Pirie'ye tazminat olarak komşularına 3 yıl boyunca kullandığı elektriği faturası tutarında ödeme cezası verildi. Ancak mahkeme bu tutarı ödemesi için hırsız komşuya toleranslı davranarak cezayı ayda 40 sterlin olmak üzere sekiz yılda ödemesi kolaylığını sağladı.

Hugh-Tracy Torrance çifti mahkemede, yüksek faturaları finanse edebilmek için genç kızlarını dahi çalıştırmak zorunda kaldıklarını belirtirken komşuları hakkında da "Komşumuz sessiz biriydi. İyi bir adam olduğunu düşündük. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullandı.