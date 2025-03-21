Konferans için ülkeye gelen bilim insanının mesajlarını okuyup kapıdan geri çevirdiler

ABD'de düzenlenen bir konferansa katılmak için ülkeye giriş yapmak isteyen bilim insanına memurlardan izin çıkmadı. Bilim insanının telefonundaki mesajlarını okuyan memurlar ülke kapısından geri döndürdüler

Fransa Eğitim ve Araştırma Bakanı Philippe Baptiste tarafından yapılan yazılı açıklamada, ismi açıklanmayan bir bilim insanı, ABD'de düzenlenen bir konferansa katılmak için ülkeye giriş yapmak istedi. Ancak yetkililer bilim insanının girişine engel oldu.

Göçmenlik memurları bilim insanının telefonunu incelemesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bilim politikalarını eleştirdiği mesajların tespiti üzerine akademisyenin ülkeye girişine izin verilmedi.

"BU DEĞERLERİ GURURLA SAVUNUYORUZ"

Bakan Baptiste, yaşanan olayın ifade özgürlüğü ve akademik bağımsızlığa aykırı olduğunu belirterek, "Bu değerleri gururla savunuyoruz. Bilim insanlarının fikirlerini özgürce paylaşabilmesi gerekir" ifadelerini kullandı. Ayrıca ABD'de çalışan birçok akademisyenin benzer durumlar nedeniyle endişeli olduğunu vurguladı.