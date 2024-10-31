Kong-rey Tayfunu Tayvan'da binlerce kişiyi evinden etti: Ölü ve çok sayıda yaralı var

31 Ekim 2024 11:50 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 12:21

Tayvan'da karaya vuran Kong-rey Tayfunu 56 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden oldu. Şiddetli tayfun nedeniyle en az 73 kişi ise yaralandı. Binlerce kişi ise evinden oldu.

Tayvan​'da 30 yıldır adayı vuran en büyük tayfun​ Kong-rey yüzünden bir ağacın altında kalan 56 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Tayvan Merkezi Acil Durum Operasyon Merkezi’ne (CEOC) göre, ada genelinde tayfun nedeniyle en az 73 kişi yaralandı.

CEOC, Tayvan Ordusunun 34 binden fazla askeri hazır beklettiğini, 8 bin 600’den fazla kişinin ise yüksek riskli bölgelerde tahliye edildiğini söyledi. Ortak Tayfun Uyarı Merkezi (JTWC) tarafından yapılan açıklamada, Taitung şehrinde karaya çıkan tayfunun saatte yaklaşık 200 kilometreye rüzgarlara yol açtığı kaydedildi.

KONG-REY TAYFUNU YÜZÜNDEN UÇUŞLAR İPTAL

Adada eğitime ara verilirken, Tayvan borsasında işlemler askıya alındı. Tayvan Sivil Havacılık İdaresi'ne göre 300’ü uluslararası olmak üzere 500’den fazla uçuş ve adalararası feribot seferleri iptal edildi.

Yüksek hızlı tren hizmetleri sınırlı kapasitede ile çalışmaya devam ederken, Taipei metrosu açık havadaki hizmetlerin askıya aldığını bildirdi.

PEŞ PEŞE UYARILAR

Tayvan Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Tayvan’ın doğu kıyısındaki Yilan, Hualien, Taichung ve Taitung ilçelerinin bir kısmı için bugün en yüksek seviye olan “şiddetli sağanak” yağış uyarısında bulunuldu.

Adanın doğusundaki diğer şehirler ile Taipei de dahil olmak üzere adanın kuzeyinin bir kısmı için ise ikinci en yüksek seviye olan “sağanak” yağış uyarısı yapıldı.