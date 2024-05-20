Kongo'daki darbe girişimine dair dikkat çeken görüntü servis edildi

20 May 2024 16:41 - Güncelleme : 20 May 2024 16:55

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ordu, dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen darbe girişimini önledi. KDC Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Sylvain Ekenge yaptığı açıklamada, KDC Silahlı Kuvvetlerinin içlerinde yabancıların da olduğu bir grup silahlı kişinin darbe girişimini engellediğini bildirdi.

Askeri yetkililer başkent Kinşasa'nın Goma bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çatışmalar yaşandığını ve 3 silahlı kişi öldürüldüğünü duyururken bugün darbe girişimine ilişkin dikkat çeken bir görüntü servis edildi.

DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNAN LİDER CANLI YAYINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başarısız bir darbe girişiminde bulunan liderin, başkanlık sarayının içinden Facebook'ta canlı yayın yaptığı sırada öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı.

''BİZ MİLİTANLAR BIKTIK''

Reuters tarafından doğrulanan videoda, ordunun darbe lideri olarak adlandırdığı Christian Malanga, "Biz, militanlar, bıktık. Tshisekedi ile devam edemeyiz" dediği anlar yer aldı.

'DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDA ABD VAR' İDDİASI

ABD’nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Büyükelçisi Lucy Tamlyn, ülkedeki darbeye kalkışan silahlı grubun içinde bazı ABD vatandaşlarının olmasından dolayı endişe duyduğunu ifade etti.

Lucy Tamlyn yaptığı açıklamada, "Bu sabahki olaylar beni şok etti ve olaya karıştığı iddia edilen Amerikan vatandaşlarının raporları beni çok endişelendirdi." İfadesini kullandı.

Tamlyn, darbe girişimi ve eyleme karıştığı iddia edilen ABD vatandaşları konusunda KDC yetkilileriyle azami ölçüde işbirliği yaptıklarını sözlerine ekledi.