Kongre Binası gizemli ışıklarla aydınlandı! Halkı UFO endişesi sardı, uzman isim sebebini açıkladı

29 Kasım 2024 12:31 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 12:46

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre Binası üzerindeki ışıklar paniğe neden oldu. Uçan UFO'lar kamera kaydına girdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, uzaylıların yakında bir darbe planlayabileceği endişesi içinde olduklarını yazdı. Araştırmacı ve Ufolojist John Greenewald ise ışıkların sebebini açıkladı.

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ABD'de Kongre Binası üzerindeki ışıklar​ endişeye neden oldu. Özgürlük Heykeli'nin birkaç metre yukarısında görülen, Kongre Binası kubbesinin tepesindeki 4 parlak ışık ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış emekli bir isim ve lisanslı tur rehberi olan Dennis Diggins tarafından çekildi.

Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bir başka görüntüde ise aynı dört ışık karesi bir alandan tek bir çizgiye doğru hareket ediyordu, ancak hükümet binasının üzerinde kalmayı sürdürüyordu.

Bu görüntüler paniğe neden oldu. Paniğin en büyük sebebi ise Kongre'nin 'uzaylı' gemilerini tanımladığı iddia edilen gizli hükümet programlarını anlatan bir görüşme düzenlenmesinden sadece birkaç hafta sonra ışıkların belirmesiydi.

KAMERA LENSLERİNİN YANSIMASI

Sosyal medyada birçok kişi Kongre Binası üzerindeki ışıkların UFO​ görüntüsü olduğunu yazdı. Araştırmacı ve Ufolojist John Greenewald ise konuya X platformunda açıklık getirdi. Uzman isim, "ABD Kongre Binası'ndaki ışıklar onlarca yıldır kamera lensinde 'UFO görüntülerine' neden oluyor" dedi.

HÜKÜMETİN GİZLİ UFO TOPLANTISI

Öte yandan iddia edilen UFO görüntüsü, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nin gizlice yakalama programları, insan olmayan zeka ile iletişim ve hükümetin muhbirlere yönelik sindirme faaliyetleri hakkında tanıkları dinlemesinin hemen ardından geldi.

Görüşme, Pentagon'un mart ayında uzay aracına dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirten bir rapor yayınlamasının ardından gerçekleşti.