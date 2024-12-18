Kontrolü kaybeden uçak binaya çarptı! Pilotun son sözleri ortaya çıktı

18 Aralık 2024 14:02 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 16:22

ABD'ye bağlı Hawaii adalarının başkenti ve en büyük kenti olan Honolulu'da trajik bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan bir uçağın bir binaya çarparak 2 kişinin ölümüne sebep olduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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Cessna 208 Caravan modeli küçük uçak geçtiğimiz salı günü ABD'ye bağlı Hawaii​ adalarının başkenti ve en büyük kenti olan Honolulu'da yer alan Honolulu Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir alev topuna dönüşmeden önce düzensiz bir şekilde savrulurken görüldü.

Cessna 208 Caravan trajedi yaşanmadan önce bir eğitim uçuşundaydı. Bir otoyoldan çekilen görüntülerde uçağın alçalmadan önce yön değiştirdiği görülüyor.

Daha sonra uçak hızla yere çakıldı ve uzaktan yoğun siyah dumanları görüldü. Ardından bir alev topu oluştu ve dumanlar daha da yoğunlaştı.

Görgü tanıkları uçağın terk edilmiş binaya çarptığı sırada nasıl bir patlama sesi duyduklarını anlattı.

"BİNAMIZIN HEMEN YANINA BİR UÇAK DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER"

Bir bölge sakini, "Çalışıyordum ve birdenbire büyük bir patlama sesi duydum, dışarı baktığımda korkunç bir duman bulutu vardı ve iş arkadaşlarım bana binamızın hemen yanına bir uçağın düştüğünü söylediler" ifadelerine yer verdi.

Bir başka bölge sakini Nancy Timco ise kaza gerçekleşmeden önce uçağın alışılmadık şekilde alçakta olduğunu düşündüğünü söyledi.

Yerel basına göre kaza sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Kurbanlardan birinin Hiram DeFries adlı pilotluk eğitimi alan özel bir okul mezunu olduğu açıklandı.

HENÜZ 22 YAŞINDAYDI

Yerel basında yer alan bilgiye göre, 22 yaşındaki DeFries, 2020 yılında Punahou özel üniversite hazırlık okulundan mezun oldu ve pilot lisansını almak için çalışıyordu.

Yetkililer uçaktaki kurbanların kimliklerini resmi olarak açıklamadı.

Yerel bir televizyon kanalı pilotun hava trafik kontrol memurlarıyla yaptığı son konuşmaları yakaladı;

Kule, "Kamaka Flight 689, sağa dönüyorsunuz, doğru" dedi. Pilot daha sonra, "uçak kontrolden çıktı" ifadelerine yer verdi. Hava Trafik Kontrolü (ATC) görevlisi, "Tamam, Kamaka 689, eğer inebilirseniz, eğer düzleştirebilirseniz, bu iyi," ifadelerini kullandı.

Hawaii Ulaştırma Bakanlığı direktörü Ed Sniffen yaşanan trajediyi “yıkıcı” olarak nitelendirdi. Ancak, çok daha kötü olabileceği konusunda uyardı.

"YÜREK PARÇALAYICI"

Honolulu yerel medyasına göre, pilotun hızlı hareket ederek etkileri en aza indirmeye yardımcı olduğu belirtildi. Ed Sniffen yakınlarda bir uçak yakıt istasyonu olduğunu söyledi.

Honolulu Belediye Başkanı Rick Blangiardi kazayı "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirdi. Federal Havacılık İdaresi yetkilileri o zamandan beri bir soruşturma başlattı.

Uçağın çarptığı bina yıkılmak üzere olduğu için boştu. Müfettişler enkazı incelerken kaza bölgesine yakın yollar geçici olarak kapatıldı.