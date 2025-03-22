Köpeği uçağa kabul edilmeyince dehşet saçtı! Tuvalette boğarak öldürdü

ABD'nin Orlando şehrindeki uluslararası havalimanında kan donduran bir olay yaşandı. Uluslararası bir sefere köpeğini bindiremediği ileri sürülen bir kadın, havalimanının tuvaletinde köpeğini boğarak öldürdü.

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan ve Orlando şehrinde bulunan uluslararası bir havalimanında 57 yaşındaki Alison Lawrence, dehşet saçtı. İddianameye göre Lawrence, 16 Aralık 2024 tarihinde Kolombiya'ya uçmak üzere köpeği Tywinn ile Orlando'nun uluslararası havalimanına gitti.

Orlando polisine göre, evraklarla ilgili sorunlar Lawrence'ın evcil hayvanını uluslararası bir uçuşta yanında götürmesine engel oldu.

İngiltere merkezli The Guardian'ın haberine göre güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; bir hava yolu temsilcisiyle birkaç dakika konuştuktan sonra Lawrence, köpeğinin "uçağa alınamayacağını" öğrendi ve evcil hayvanıyla birlikte tuvalete girdi.

TUVALETE GİRDİKTEN SONRA KÖPEĞİ ORTADAN KAYBOLDU

İddiaya göre 20 dakikadan kısa bir süre sonra tuvaletten köpeği olmadan çıktı. Raporlarda, Lawrence'ın kısa süre sonra terminale yeniden girdiği ve Kolombiya'ya gittiği belirtildi.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ KÖPEĞİ ÇÖPTE BULDU

Bir temizlik görevlisi, kadının tuvalet zeminindeki su ve köpek mamasını temizlediğini fark etti. Kısa süre sonra ise çöp konteynerinde ölü bir köpek buldu ve durumu hemen amirine bildirdi.

"ZALİMCE BİR ÖLÜM"

Otopside, köpeğin boğularak zalimce öldürüldüğü tespit edilirken, yetkililer bu olayı "zalimce bir ölüm" olarak nitelendirdi. Şu an ağır suçlamalarla karşı karşıya olan Lawrence'ın yargı süreci merakla bekleniyor.