Köpeğini kurtarmak isterken ölüme gitti! Facebook'ta fark ettiği ipucu cesede götürdü!

ABD'nin Washington eyaletinde ordu gazisi Zuleika Witron, arkadaşları ve köpekleriyle beraber Carbon Nehri kıyısına gitti. Witron'un köpeklerinden bir tanesi kaygan bir kayanın üzerindeyken Witron onu kurtarmak için hamle yaptı ve köpeğiyle beraber kayadan suya düştü.

Witron'u arama çalışmaları acil olarak başlasa da sonuç alınamadı.

KÖPEK KURTARILDI GENÇ KADIN BULUNAMADI

Nehre sürüklenmesinin ardından yerel ve eyalet yetkilileri tarafından çok sayıda kurumdan oluşan bir kurtarma ekibi başlatıldı. Yetkililer Witron'u aramaya devam ederken köpek, nehrin yaklaşık çeyrek mil aşağısında kurtarıldı.

''İPUCUNU FACABOOK'TA GÖRDÜM''

New York Post'un haberine göre, Pierce County Şerif Ofisi, Witron'un cesedinin bölgede dron uçuran bir sivil tarafından bulunduğunu söyledi. Cesedi fark eden kişi, sosyal medya platformu Facebook'ta bir ipucu gördüğünü ve dronuyla bakmak için gönüllü olarak aramalara katıldığını söyledi:

"Yürürken orada bir şey olabileceğini görebiliyordunuz, bu yüzden dron uçurmaya karar verdim. Onun orada olacağını beklemiyordum. Sadece suda bir kaya olacağını düşündüm.''