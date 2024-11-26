Köpeğiyle fotoğraf çekildi, 1 gün sonra baktığında şoke oldu! Küçük ayrıntı yüzünden günlük 350 bin TL ödeyecekler

26 Kasım 2024 15:56 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 16:19

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Gold Coast bölgesinde yaşayan Eleana Fox adlı bir kadın, sıradan bir hafta sonu köpeği Reign'in fotoğrafını çekip anını ölümsüzleştirdi. Aradan geçen 24 saat sonunda fotoğrafa dönüp baktığında gördükleri karşısında şaşkına döndü. Aile şimdi her gün 10.000 dolar (yaklaşık 350 bin TL) fatura ile karşı karşıya...

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Avustralya'nın Queensland​ eyaletine bağlı Gold Coast bölgesinde yaşayan Eleana Fox adlı bir kadın, hafta sonu köpeği Reign'in fotoğrafını çekip 24 saat sonra fotoğrafa dönüp baktığında şoke oldu. Fotoğraftaki küçük bir ayrıntıya gözü çarpan kadın, kendisine binlerce dolarlık veteriner faturasına mal olacağından habersizdi.

Fotoğraftaki küçük ayrıntının, köpeğinin gözünün hemen yanına sıkışmış bir felç kenesi olduğu ortaya çıktı. Ertesi gün köpeği Reign'in nefes alışverişinin diğer köpeklerinden "iki kat daha hızlı" olduğunu fark ettiğinde bir şeylerin yolunda gitmediğini anladı.

Gold Coast'lu Elena Fox yaptığı açıklamada, "Onu içeri aldım ve bana baktığında gözünde çok fazla yapışkan madde olduğunu fark ettim. Onu silmeye gittiğimde bir noktanın kıpırdamadığını fark ettim... bu bir felç kenesi olabileceğine dair alarm zillerini çaldırdı.

Gözleri aşırı derecede kızarmıştı, arka bacaklarındaki hareket kabiliyetini kaybediyordu, gerçekten ayakta duramıyordu. Bana doğru koşmaya çalıştığında açılı bir şekilde koşuyordu ve çok fazla salya akıtıyordu” ifadelerine yer verdi.

Eleana, Border Collie cinsi köpeğini apar topar veterinere götürdü. Yapılan incelemeler sonucunda felç kenesinin muhtemelen 24 saattir orada olduğu söylendi. Çekilen fotoğraf bu yürek parçalayıcı tahmini doğruladı.

Elena Fox, "Kelimenin tam anlamıyla bir gün önceydi ve gözündeki keneyi hemen hemen görebiliyorsunuz, ki bunu hiç fark etmedim ve bu beni biraz kızdırdı” ifadelerini kullandı.

AİLE GÜNLÜK YAKLAŞIK 350 BİN TL'LİK FATURA İLE KARŞI KARŞIYA

Veteriner hemen kene antiserumu uyguladı ve aile şimdi endişeli bir şekilde Reign'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri bekliyor.

Elena Fox, "Çok endişeliyim... Veteriner hemen en kötü senaryoya geçti, bu da acil veterinerde günde 10.000 dolar (yaklaşık 350 bin TL) gibi bir ücret karşılığında solunum cihazına bağlanması olabilir. Bu beni gerçekten bunaltmaya başladı" sözlerine yer verdi.

Eleana, Reign için para toplamak amacıyla bir GoFundMe sayfası oluşturdu ve "yardım istediği için yargılanacağından ya da aptal yerine konulacağından" endişe ettiğini ancak pahalı tedavinin kendisine başka seçenek bırakmadığını itiraf etti.