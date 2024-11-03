Köpek balığı dehşeti: Bacağı kopsa da kıyıya varmayı başardı

03 Kasım 2024 15:07 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 15:20

Hawaii'nin Maui kıyılarında köpekbalığı dehşeti yaşandı. 61 yaşındaki Kenji, Waiehu Beach Park açıklarında sörf yaparken bir köpek balığı tarafından ısırıldı. Kenji, bacağından ısırılsa da kıyıya yüzmeyi başardı.

61 yaşındaki sörfçü Kenji, Hawaii​'nin Maui kıyılarında köpek balığı saldırısına uğradı. Waiehu Beach Park açıklarında sörf yapan Kenji, köpek balığının geldiğini fark etmedi ve bacağından ısırıldığı an neye uğradığını şaşırdı. Sağ dizinin hemen altı neredeyse tamamen kopmuş olsa da Kenji, kıyıya yüzmeyi başardı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Turnike ile kanama kontrol altına alınmaya çalışıldı. Kenji acil olarak hastaneye kaldırıldı, durumunun kritik olduğu belirtildi.

KÖPEK BALIĞI SALDIRISI

Köpek balığı dehşetine tanık olan David Basques, o anları şu sözlerle anlattı:

"Bir çığlık duydum, baktım, aniden onun sıçradığını gördüm ve ne olduğunu anlamadım. Yolun yarısından fazlasını geri yüzerek geçti ve sonra birinin atladığını gördüm ve onu almaya gittiler."

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Köpek balığı saldırısının ardından yetkililer, plajı kapattı ve insanları sudan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. Eyalet yetkilileri köpekbalığı uyarı levhaları koydu ve bölgenin kordon altına alınmasına yardımcı oldu.

Öte yandan sörf yapan Kenji'ye hangi tür köpek balığının saldırdığının bilinmediği belirtildi.