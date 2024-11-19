Köpek balığı saldırısından bu kez kurtulamadı! Vahşi canavar genci parçalayarak öldürdü

19 Kasım 2024 12:25 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 12:48

Yeni Zelanda yakınlarındaki ücra adalarda suya atlayan 24 yaşındaki Jade Kahukore-Dixon beyaz bir köpek balığının kurbanı oldu. Dixon, köpek balığı tarafından parçalanarak öldürüldü.

Kıyamet balığının ardından tedirgin eden bir başka tuhaf balık kıyıya vurdu! Uzmanlardan açıklama geldi

Kıyamet balığının ardından tedirgin eden bir başka tuhaf balık kıyıya vurdu! Uzmanlardan açıklama geldi

Şimdiye kadar birçok kez köpek balığı saldırısının ucundan kurtulan 24 yaşındaki rugby oyuncusu, 24 yaşındaki Jade Kahukore-Dixon, bu kez vahşi canavara yenildi. Yeni Zelanda yakınlarındaki ücra adalarda tekneden suya atlayan Dixon, beyaz bir köpek balığının saldırısıyla ağır yaralandı. Olay yerine acil müdahale ekipleri geldi, Dixon hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAYALARIN ARASINDA KÖPEK BALIĞINDAN SAKLANIRDI

Dixon'un babası, ''harika bir çocuk'' olduğunu, balık tutmayı ve dalmayı sevdiğini anlattı. Baba Dixon, oğlunun dalış sırasında köpek balığı görmesiyle genellikle nefesini tuttuğunu, denizin dibindeki kayaların arasına saklandığını söyledi:

"Daha sonra köpekbalıkları onu görmeden tekneye gizlice geri dönmeye çalışırdı. Bunu her seferinde yapardı."

Hatta bir keresinde arkadaşının zaman tuttuğunu ve denizin dibinde çok uzun süre kalmasının ardından telaşla daldığında ayağının kayanın altına sıkıştığını anlatan baba Dixon, şokta olduğunu söyledi.