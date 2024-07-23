Köpek balıklarının uyuşturucu testi pozitif çıktı!

23 Temmuz 2024 11:36 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:54

Araştırmacıların uzun zamandır kaçakçılar tarafından suya dökülen uyuşturucuların deniz yaşamını etkilediği belirtiliyordu. Son yapılan çalışma, bu durumu kanıtladı.

Brezilya'da 13 vahşi Brezilya sivri burunlu köpek balığının hepsinde uyuşturucuya rastlandı. Üstelik köpek balıklarında bulunan maddenin konsantrasyonun, diğer suda yaşayan canlılar için daha önce bildirilen miktardan 100 kat daha yüksek olduğu belirtildi.

KÖPEK BALIKLARI BİR TEKNEDEN SATIN ALINDI

Bilim insanları, 13 vahşi Brezilya sivri burun köpek balıklarının, küçük balıkçı teknelerinden satın alındığını açıkladı. Tüm yaşamlarını kıyı sularında geçiren bu türlerin kas ve karaciğer dokusu, kokain ve uyuşturucunun ana metaboliti olan benzoilekgonin aramak için tandem kütle spektrometresi ile sıvı kromatografisi adı verilen standart bir teknik kullanılarak test edildi.

Araştırmacılar, bu çalışmanın serbest dolaşan köpek balıklarında uyuşturucu varlığını tespit eden ilk çalışma olduğunu, maddenin köpek balığının karaciğerinden ziyade kas dokusunda daha yaygın bulunduğunu açıkladı.