Köpek belediye başkanından meslektaşlarını kaçıran robota kadar... Kasım ayının tuhaflıkları

28 Kasım 2024 11:24 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 13:16

Japonya'da, Çin'de, Peru'da kasım ayı tuhaf olaylar açısından bir hayli hareketli geçti. 1 Kasım Köpek Günü ile başlayan ilginç olaylar, robotların meslektaşlarını kaçırması, yüzlerce böceği vücuduna bağlayan kaçakçı gibi olaylarla devam etti. İşte basına yansıyan tuhaflıklar...

Eksi 20 dereceye rağmen haftalarca hayatta kalmayı başardı! Kayıp yürüyüşçü için mutlu son

Eksi 20 dereceye rağmen haftalarca hayatta kalmayı başardı! Kayıp yürüyüşçü için mutlu son

Birçok ülkede kasım ayı hareketli geçti. 1 Kasım Köpek Günü'nde bir günlüğüne belediye başkanı olan köpekle başlayan ilginç olaylar, herkesin başına hayatta bir kez gelebilecek ilginçliklerle devam etti. Avustralyalı bir çifte yatak odalarındaki koala sürpriz oldu. Genellikle ağaç tepelerinde miskin şekilde okaliptüs yaprakları yerken görmeye alışık oldukları koalalardan birini Avustralyalı çiftin yatak odalarında bulununca ortaya ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Görüntülerde, koalanın yatakta yattığı, çiftin üzerine bakışlarını diktiği ve yatağın yanındaki komodine tırmandığı anlar yer aldı.

Eşinin, battaniye yardımıyla kapıya yönlendirdiği hayvanı evden çıkardığını belirten Rufino, "Hem korktum hem de mutlu oldum. Böyle şeylere sadece Avustralya'da denk gelebilirsiniz." ifadesini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI BİR KÖPEK

"Maggie" adlı bir köpek, Japonya'da "Köpek Günü" olarak kutlanan 1 Kasım'da, Kyoto eyaletine bağlı Kameoka kentinin onursal belediye başkanı olarak görevlendirildi.

Evcil hayvanlar ile sahipleri arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğin parçası olarak bir günlüğüne belediye başkanı seçilen Maggie, yoğun bir iş günü geçirdi.

Maggie, yerel bir fotoğraf yarışmasının ödül törenine katıldı, belediye binasını gezdi ve yol boyunca karşılaştığı Kameoka sakinleriyle etkileşimde bulundu.

TRUMP DÖNEMİNİ GÖRMEK İSTEMEYENLERE İLGİNÇ TEKLİF

ABD merkezli gemi turu firması Villa Vie Residences, ülkenin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemine tanık olmak istemeyenler için "sıra dışı" bir çözüm buldu.

Firma, ABD vatandaşlarına, ülkeye hiç uğramadan 4 yıl boyunca dünyayı gemiyle gezme fırsatı sundu.

Müşterilere 1, 2, 3 ve 4 yıllık tur paketleri sunan firma, yıllık yaklaşık 40 bin dolara Odyssey adlı yolcu gemisiyle 140 ülke ve 425 limanı kapsayan bir yolculuk düzenleyeceğini açıkladı.

BÖCEKLERİ VÜCUDUNA BAĞLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Peru'da bir kişi, kilitli poşetlere koyup vücuduna bağladığı 320 tarantula, 110 kırkayak ve 9 mermi karıncasıyla ülkeyi terk etmeye çalışırken polis tarafından yakalandı.

Böcek kaçakçısı, başkent Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda karın bölgesinin "şişkin" görünmesi üzerine yetkililer tarafından durduruldu.

Yapılan aramalarda üzerinde 439 böcek bulunması neticesinde gözaltına alınan yolcu hakkında soruşturma başlatıldı. Peru'daki Amazon ormanlarının Madre de Dios bölgesinden alındığı düşünülen böceklerin, yetkililerin gözetimi altında tutulduğu aktarıldı.

MESLEKTAŞLARINI KAÇIRAN ROBOT

Çin'in Şanghay şehrindeki bir robotik şirketinin sergi salonunda, "Erbai" adlı bir robot, odada bulunan diğer 12 robotu "kaçırdı".

Sosyal medyada yer alan videoda, yapay zeka destekli Erbai'nin diğer robotlarla sohbet ettiği ve onlara şirketin çalışma koşulları hakkında sorular sorduğu görüldü.

Robotların, fazla mesai ve bitmek bilmeyen işlerden şikayet etmesi üzerine Erbai, robotları, iş istasyonlarını terk etmeye ve kendisini sergi salonunun dışına kadar takip etmeye ikna etti.

BEYONCE'NİN HAYATI DERS OLACAK

ABD'li şarkıcı Beyonce'nin hayatı ve kültürel mirası, 2025'te Yale Üniversitesinde ders konusu olacak.

"Beyonce Tarih Yazıyor: Siyah Radikal Geleneği, Kültür, Teori ve Politikayı Müzik Aracılığıyla Yorumlamak" adlı bir kredilik ders, şarkıcının 2013'te çıkardığı albümden bu yılki "Cowboy Carter" albümüne kadar olan dönemi kapsayacak.

Ders kapsamında, ünlü şarkıcının toplumsal ve siyasi ideolojiler konusunda farkındalık oluşturma ve katılım sağlama konusundaki rolü incelenecek.