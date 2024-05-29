Köpek olmak için 500 bin TL harcamıştı! Şimdi bir başka hayvan olmak istiyor

29 May 2024 16:45 - Güncelleme : 29 May 2024 16:46

Japonya'da yaşayan ve kendisine bir çoban köpeğine dönüştüren Toco, şimdilerde bir başka hayvan gibi yaşamak istediğini söyledi. Gerçek kimliğini açıklamadan YouTube programlarına konu olan, milyonlarca kişi tarafından bir çoban köpeği olmak istemesiyle tanınan Toco, denemek istediği 4 hayvan daha olduğunu fakat 2 tanesine dönüşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Çocukluğundan beri hayvan olmak istediğini söyleyen Taco, bir çoban köpeğine dönüşmek için 500 bin TL harcamasıyla herkesin ağzını açık bırakmıştı. YouTube kanalı üzerinden ise bir köpek gibi mama yediği anları paylaşmıştı.

UZMANLAR: PSİKOLOJİK BİR SÜREÇ YAŞIYOR

Toco, YouTube kanalında onun gibi olmak isteyen kişilerden çok sayıda yorum aldığını da belirtirken, psikologlar onun, genellikle bir kişinin kendisini hayvanlara benzer hissettiği ve içsel bir bağ kurduğu bir durumu ifade eden, patolojik olarak "Therian" adıyla adlandırılan psikolojik bir süreç yaşıyor olabileceğini düşünüyor.