Köprünün altından geçen nadir canavar bir anda sıçradı! Görenler şoke oldu: Uzmanlar konuya açıklık getirdi

27 Kasım 2024 14:15 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:01

ABD'nin New York şehrinde yer alan Brooklyn Köprüsü'nün altında yıllar sonra bir ilk gerçekleşti. Nadir yaşanan olayda kambur balina kendi habitatının çok uzağında, şehrin ortasında görüntülendi.

ABD'nin New York​ şehrinde yer alan Brooklyn Köprüsü'nün altında geçtiğimiz pazartesi günü bir kambur balina şok edici bir sıçrama yaptı. Bu türün iki yıl içinde Doğu Nehri'ne ilk ziyareti oldu.

Gotham Whale adlı bir derneğin araştırma direktörü olan Danielle Brown yaptığı açıklamada, "Onları (Kambur balina) kıyı şeridi boyunca okyanusta görmek çok çok daha yaygın. Nehre girdiklerine dair nadir vakalar yaşadık, ancak bu oluyor" ifadelerine yer verdi.

Deniz memelisinin tek bir fotoğrafı, ikonik köprü uzakta belirirken saat 16:00 civarında etkileyici kanatlarını dalgalı sulara vurduğunu gösteriyor.

"BALİNALAR BALIKLARI TAKİP EDERLER"

Brown, balinanın sadece bir yemek avlıyor olabileceği teorisini değindi. Kambur balinaların en sevdiği atıştırmalıklardan biri olan Atlantik Menhaden'in yanı sıra beyaz levrek, çizgili levrek, pisi balığı, Karadeniz levreği ve daha fazlası su geçişinde yaygın olarak bulunuyor.

Balinalar, muhtemelen yoğun tekne trafiği nedeniyle şehrin merkez üssünden genellikle uzak dururlar, ancak çok nadiren deniz mutfağının fazlalığının tadını çıkarmak için su yollarına cesaret ederler.

Danielle Brown, "Balinalar nereye gitmeleri gerekiyorsa balıkları oraya kadar takip ederler. Bu da bazen nehrin kuzeyine yönelmek anlamına geliyor ve yılın bu zamanında bu gerçekleşiyor gibi görünüyor" ifadelerine yer verdi.

Brown, görülme olayını "tamamen sıra dışı değil" şeklinde tanımlasa da, Doğu Nehri'nde en son 2022 yılında bir kambur balina görüldüğünü hatırlattı.