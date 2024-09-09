Kopya olarak satışa çıktı dudak uçuklatan teklifler yapıldı! Tavan arasından çıktı hayrete düşürdü

09 Eylül 2024 13:10 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 13:32

ABD'nin Maine eyaletinde bir evin tavan arasında bulunan tablo kopya olarak müzayede kayıtlarına geçti. Sanatçının özgün eseri olmadığı için 10 ila 15 bin dolar arasında satılması beklenen tablo adeta köşeyi döndürdü.

Hollandalı ressam Rembrandt'ın bir eserinin kopyası ya da modeli olduğu düşünülen bir tablo, ABD'nin Maine eyaletindeki bir evin tavan arasında bulundu. 1970 yılında Philadelphia Sanat Müzesi'ne bağışlandığı ortaya çıkan tablo, müzayedeye çıkarıldı. Eserin orijinalinin bir kopyası ya da modeli olduğu düşünülen tablonun 10 ila 15 bin dolar arasında bir fiyata satılacağı tahmin ediliyordu.

Müzayedede ilk açılış teklifi ise tahminin iki katı, 32 bin 500 dolardı. Tabloya teklifler yağmur oldu yağdı ve tablo 1 milyon 400 dolara kadar yükseldi. Bazı koleksiyonerler, tablonun gerçek bir Rembrandt eseri olduğunu düşününce uzmanlar devreye girdi.

ESERİN ORİJİNAL OLDUĞUNA DAİR GÜÇLÜ İŞARETLER VAR

Bir Rembrandt uzmanı Gary Schwartz, tabloyu Hollandalı ressamın yaptığına dair son derece güçlü işaretler olduğunu söyledi. Schwartz “Benzerlik o kadar güçlü ki birini kabul edip diğerini reddeden insanlara hayret ediyorum” dedi.

Sanat tarihçisi Volker Manuth da bahsi geçen kataloğu ve tabloyu gördüğünü söylerken eserin Rembrandt’a ait olduğu konusunda şüphelerinin bulunduğunu dile getirdi.

TABLO 15 MİLYONA SATILABİLİR

Schwartz’a göre, yeni keşfedilen eser onay alırsa 5 milyon dolara satılabilir. Bazı uzmanlara göre ise eserin değeri 15 milyon dolara kadar çıkabilir.