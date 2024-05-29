Kore'de çöp savaşı! Kuzey'den Güney'e balonla gönderdiler

29 May 2024 07:33 - Güncelleme : 29 May 2024 07:38

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında bitmek bilmeyen gerilimde yeni bir çığır açıldı. Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'den gönderildiği düşünülen ve çöp gibi görünen çeşitli nesneler taşıyan 90'dan fazla balonun ülke sınırları içinde tespit edildiğini duyurdu.

BAZILARI HÂLÂ HAVADA

Ordudan yapılan açıklamada sıkı tahkimatlarla korunan sınırın yakınında görülen balonlardan vatandaşların uzak durmaları istendi. Yonhap News'in askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, çarşamba gününe kadar 90'dan fazla balonun tespit edildiği; bunlardan bazılarının yere indiğini diğerlerinin ise hâlâ havada olduğu ifade edildi.

Güney Kore medyası da plastik bir torbaya bağlı şişirilmiş beyaz bir balon ve etrafına çöp sarılmış balona benzeyen bir nesnenin fotoğraflarını paylaştı.

GÜNEY KORELİ AKTİVİSTLERE MİSİLLEME

Haberlerde ayrıca Kuzey Kore Savunma Bakanı Yardımcısı'nın geçtiğimiz pazar günü, Güney'e "atık kağıt ve pislik yığınlarının" gönderileceği konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

Yıllardır Güney Koreli aktivistler, Kuzey Kore'ye , liderlerini eleştiren broşürler ve K-pop müzik videoları içeren USB bellekler taşıyan balonlar gönderiyor.

Kuzey Kore ve Güney Kore, 1950-1953 Kore Savaşı'ndaki ateşkes anlaşmasının çatışmaları sona erdirmesinden bu yana teknik olarak savaş halinde.