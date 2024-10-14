'Koreler arası' yollara monitörler döşendi! Kim Jong-un hepsini bir bir patlatacak

14 Ekim 2024 11:16 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 11:33

Güney Kore, Kuzey Kore'nin 'Koreler arası' yolları imha etmeye hazırlandığını iddia etti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, iki ülke arasındaki yolları Kuzey Kore patlatmaya hazırlanıyor olabileceğini belirtti.

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Güney Kore​ ve Kuzey Kore​ arasındaki gerilim her geçen gün boyut atlıyor. Son olarak Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Lee Sung Joon, ülkenin kuzeyinde bulunan ve kullanılmayan "Koreler arası" yollara Kuzey Kore'nin monitörler döşediğini söyledi.

Kuzey Kore'nin yolları "patlatmaya hazırlandığına işaret eden" bazı faaliyetler yürüttüğünü öne süren Lee, patlamanın "en erken bugün" meydana gelebileceğini ifade etti.

Lee, Kuzey Kore'nin uzay roketi fırlatma testi yapabileceğini de belirterek, Pyongyang​ yönetiminin, Seul​ yönetimi üzerinde "baskısını artırmak için küçük provokasyonlara" başvurabileceğini kaydetti.

KUZEY KORE'YE GÖRE 'ÖZ SAVUNMA TEDBİRİ'

Kuzey Kore Halk Ordusundan yapılan açıklamada, "birincil düşman devlet" olarak tanımladığı Güney Kore'yle aralarındaki kara ve demir yolu bağlantılarının kesileceği duyurularak, "Ordumuzun sınırı kalıcı olarak kesmesi ve kapatması mevcut durumda savaşı önlemeye ve ülkenin güvenliğini sağlamaya yönelik bir öz savunma tedbiridir." ifadesi kullanılmıştı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin aldığı bu kararı "şiddetle" kınamıştı.

GÜNEY KORE'YE KARŞI ATEŞ EMRİ

Daha sonra, dün, Kuzey Kore'nin, güney sınırındaki topçu birliklerine, Güney Kore'den gelecek insansız hava araçlarına (İHA) ateş emri verdiği bildirilmişti.

İki ülke arasında bir süredir "çöp balonu" ve "İHA" gerilimi tırmanıyor.