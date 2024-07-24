Korku dolu anlar! Balina balıkçı teknesini alabora etti

24 Temmuz 2024 09:31 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 09:51

Sosyal medya bu canavarı konuşuyor! Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi

Sosyal medya bu canavarı konuşuyor! Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi

Bir kambur balina, ABD'nin New Hampshire eyaleti açıklarında küçük bir balıkçı teknesini içinde 2 korkmuş denizciyle birlikte alabora etti.

Büyük memeli hayvan Salı günü Portsmouth şehrinin açıklarında suları yararak ilerlerken amatör kameralara yakalandı. Ürkütücü görüntülerde hayvanın burnunu küçük teknenin arkasına vurduğu ve teknedeki 2 kişiyi suya düşürdüğü görülüyor.

Tekne suya batmaya ve ters dönmeye başlamadan önce su üzerinde yan yatmış bir şekilde yüzerken görülebiliyor. Bir başka görüntüde ise teknenin yakınlardaki bir başka balıkçı tarafından çekildiği görülüyor.

Teknedeki herkesin yara almadan kurtulduğu ifade edildi. Olayın tam olarak ne zaman meydana geldiği belirsizliğini korurken, görüntüler ilk olarak Salı günü öğleden sonra sosyal medyada gündem oldu.

TEKNEYE NEDEN YAKLAŞTIĞI BİLİNMİYOR

ABD merkezli haber ajanslarına göre, yaklaşık 2 yaşında olduğu düşünülen kambur balina geçen hafta boyunca Maine ve New Hampshire eyaletlerinin sınırı civarında görüldü.

Kambur balinanın teknenin yanına yaklaşmasına neyin sebep olduğu belirsizliğini koruyor. Orkaların teknelere saldırdığı bilinse de, kambur balinalar genellikle teknelere kızgın veya tehdit altında hissetmek yerine sadece merak ettiklerinde yaklaşırlar.