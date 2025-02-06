Korku veren zombi keşfi! Terk edilmiş mağarada bulundu | Beyni ölü, bedeni yaşıyor

06 Şubat 2025 08:32 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 08:33

Kuzey İrlanda’da eskiden barut deposu olarak kullanılan bir mağaranın tavanında, zombileşmiş bir örümcek bulundu! Örümceği zombiye çeviren şey ise bedenine yerleşen canlı bir organizma! İşte korku veren olayın detayları...

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Kuzey İrlanda'dan korku filmlerine konu olacak bir gelişme yaşandı. BBC’ye çalışan Winterwatch isimli belgesel ekibi, nadir görülen "metellina merianae" türü mağara örümceğinin zombileşmiş bedenini County Cavan şehrindeki Whitefathers mağaralarında buldu. Eskiden barut depoısu olarak kullanılan mağaranın tavanında bulunan, mercan benzeri çıkıntılarla kaplanmış örümceğin bedeni, incelenmek üzere Tarım ve Biyobilim Uluslararası Merkezi’nden mikolog Harry Evans liderliğindeki bir ekibe gönderildi.

ÖRÜMCEĞİN BEYNİNİ KONTROL EDİYOR

İrlanda’daki çeşitli mağaralardan ek örnekler toplayan Winterwatch ekibi, mantarın yeni bir tür olduğunu belirledi ve ona doğa tarihçisi Sir David Attenborough’tan ilhamla Gibellula attenboroughii ismini verdi.

Araştırmacılar, mantarın "M. merianae" ve Avrupa mağara örümceği "Meta menardi" üzerinde görüldüğünü tespit etti. Bu örümcekler genellikle ağlarına yakın, gizlenerek avlanıyor. Ancak mantarla enfekte olmuş örümceklerin, normalde uzak durdukları mağara tavanlarına yöneldiği belirlendi.

ZOMBİ KARINCALAR AKLA GELDİ

Bu durum, Brezilya’nın Atlantik yağmur ormanlarında Ophiocordyceps mantarına yakalanan karıncaların sergilediği “zombi” davranışına benzetildi. Araştırmacılar, mantarın örümceklerin sinir sistemini ele geçirerek onları daha açık alanlara yönlendirdiğini düşünüyor.

“Gibellula ile enfekte olmuş örümceklerin mağara tavanlarında görülmesi, mantarın davranışsal bir değişime neden olduğunu gösteriyor,” diyen araştırmacılar, bu konumun hava akımlarıyla mantar sporlarının yayılmasını kolaylaştırabileceğini ifade ediyor.

ORTAMA GÖRE ŞEKİL ALIYOR

Genetik analiz, mağaralarda ve barut deposunda bulunan mantar örneklerinin aynı türe ait olduğunu gösterdi. Ancak bulundukları ortama göre farklı şekiller aldıkları da saptandı. Örneğin, hava akımının olmadığı barut deposunda, sporların sütun benzeri formlara dönüştüğü ve ışık eksikliğinin mantarın rengini kaybetmesine neden olduğu tespit edildi. Buna karşılık, mağaralarda hava akımlarının sporların yayılmasına katkı sağladığı düşünüldü.