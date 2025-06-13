Korkulan oldu! Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı açıkladı! İran'da nükleer sızıntı var

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, terör devleti İsrail'in hedef aldığı İran'daki Natanz tesisinde, nükleer sızıntı olduğunu açıkladı. İran’ın yüzde 60 saflıkta uranyum ürettiği yerüstü tesisinin tamamen imha edildiği bildiren Grossi, "Gelen bilgilere göre, tesis içerisinde ciddi boyutlarda radyoaktif ve kimyasal kirlenme mevcut." dedi.

Orta Doğu'da kazan kaynıyor. İsrail ve İran arasında karşılıklı saldırılar sıcağı sıcağına devam ediyor. İsrail'in, İran'ın nükleer programında uranyum zenginleştirme oranını artırarak silah üretme kapasitesine karşı başlattığı saldırılarda, nükleer tesisler de hedef alınmıştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran’ın Natanz tesisinde radyoaktif kirlenme tespit edildiğini duyurdu.

'CİDDİ BOYUTTA KİRLENME MEVCUT'

İran’ın yüzde 60 saflıkta uranyum ürettiği yerüstü tesisinin tamamen imha edildiği bildiren Grossi, "Gelen bilgilere göre, tesis içerisinde ciddi boyutlarda radyoaktif ve kimyasal kirlenme mevcut." dedi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Radyoaktif maddeler ve kimyasal bileşenlere bağlı olarak meydana gelen kontaminasyonun, hem tesiste çalışan personel hem de çevre açısından önemli bir sağlık ve güvenlik riski oluşturabileceği ifade ediliyor.

Bölgedeki elektrik altyapısına yönelik gerçekleştirilen bir saldırının, uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjlere zarar vermiş olabileceği değerlendiriliyor.

Olayın sorumlularına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki incelemeler sürüyor.