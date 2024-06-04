Korkunç iddia! Ölen kızını mumyalamış... 'Bizi takip ediyor hatta geceleri canlanıyor'

04 Haziran 2024 13:03 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 13:05

Tam 94 yıl önce Meksika'da Pascuala Esparza adında bir gelinlikçi her zamanki gibi diktiği gelinlikleri vitrininde sergilemek istedi. Oldukça sıradan olan bu olayı olağanüstü yapan şey gelinlikçinin kullandığını cansız 'sanılan' mankendi. Sanılan diyoruz çünkü anlatılanlara göre Pascuala Esparza diktiği gelinliği canlı birine giydirdi ve vitrine yerleştirdi.

CANSIZ MANKEN: LA PASCUALITA!

Mumyalanmış cesetler dünyanın birçok bölgesinde bugün hâlâ ilgi çekiyor. Kimileri müzelerde kimileri kutsal mekanlarda ziyaretçilerin gösterimine sunuluyor. Ancak içlerinden bir tanesi oldukça ilginç. Meksika'da bir gelinlik dükkanının vitrininde duran 'La Pascualita' isimli mankenden bahsediyoruz.

Yanlış duymadınız, 'cansız manken'in bir adı var. Dahası dünyanın çeşitli bölgelerinden ziyaretçiler onu görmek için Meksika'ya akın ediyor.

La Pascualita olarak bilinen manken, ilk kez 1930'da Meksika'nın Chihuahua kentinde bir gelinlik mağazasının vitrininde görüldü. Halk vitrinde duran mankenin görüntüsünden ve enerjisinden rahatsız oldu ve korkuya kapıldı.

La Pascualita o güne dek görülmüş tüm cansız mankenlerden daha gerçekçiydi. Sadece yüzü şaşırtıcı derecede yapaydı. Vücudundaki geri kalan yerler sanki özenle yapılmış gibiydi. Ellerinin kıvrımları ince ince düşünülmüştü, hatta bacaklarında varis bile vardı.

DÜĞÜN GÜNÜNDE TRAJİK BİR ŞEKİLDE ÖLDÜ

Dilden dile aktarılanlara göre, Pascuala Esparza'nın kızı kendi düğün gününde trajik bir şekilde çok zehirli bir örümcek tarafından ısırıldı ve hayatını kaybetti. Kızının ölümünden sonra dükkanının vitrininde ölen kızına çok benzeyen bir mankenin görünmesi, onun manken değil, ölen kızının cesedi olduğu fikrini doğurdu.

Bu çok ütopik bir fikir gibi görünüyor olabilir. Ancak gelinlikçinin ölen kızının cansız mankene olan benzerliği akıllara başka bir olasılığın gelmesine izin vermiyordu.

Yıllar boyunca dükkana giden müşteriler, mağazada dolaşırken La Pascualita'nın gözlerinin onları takip ettiğini ya da müşteriler arkalarını döndükten sonra mankenin hareket ederek farklı bir pozisyona geçtiğini iddia etti. Bazıları La Pascualita'nın geceleri canlandığını ve hayalet gibi ortalıkta gezdiğini bile söylüyor.

TEKNİK OLARAK BU MÜMKÜN DEĞİL

Her ne kadar La Pascualita mankeninin adı 'mumya' olarak dilden dile dolaşsa da, bugün hâlâ el değiştirmesine rağmen aynı gelinlikçinin vitrininde ziyaretçilere sergilense de uzmanlar, 94 yıl boyunca o şekilde durabilecek herhangi bir mumyanın mümkün olmadığının altını çiziyor. Ayakta mumyalama işlemi ayrı bir teknik gerektiriyor ve gelinlikçinin vitrinine vuran güneşi, dükkanın küçüklüğü, içerideki ısı göz önünde bulundurulduğunda mankenin Esparza'nın ölen kızına ait olması imkansız.

Yine de birileri bu hikâyeye inanmak istedi ve 94 yıldır vitrinde duran mankenin Esparza'nın ölen kızı olduğu düşünülüyor.