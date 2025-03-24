Korkunç işkenceyi öğretmen fark etti: Elektro şok tasmasını çocuğuna takıp çalıştırıyordu!

ABD'nin New Jersey eyaletinde ilkokula giden bir çocuğun vücudundaki yaralarını fark eden öğretmen, evde annesi ve büyükannesi tarafından işkence gördüğünü ortaya çıkardı. Çocuğa evde köpekler için kullanılan elektro şok tasması takıldığı anlaşıldı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde ilkokula giden bir çocuğun, vücudundaki yaraları öğretmeni fark etti. Aileye soruşturma açıldığında ise acı olay gün yüzüne çıktı. Çocuğun annesi Kimberly Cruz-Feliciano'nun, çocuğa zorla evde elektro şok tasması taktığı, sinirlendiğinde ise tasmayı çalıştırdığı anlaşıldı. Evde büyükanne Sonia Feliciano'nun ise bu duruma göz yumduğu belirtildi.

TASMA DÜZENLİ ŞARJ EDİLİYORDU

Kimberly ifadesinde suçunu kabul etti. Çocuğun polisle paylaştığı bilgilere göre tasma, evde ailenin ölen köpeğine ait eşyalarla birlikte saklanıyordu. Hayvanın ölmesine rağmen tasmanın düzenli olarak şarj edildiği de mahkeme belgelerinde yer aldı. Cape May Bölge Savcılığı, Cruz-Feliciano'nun şiddeti ihbar etmesi durumunda çocuğa daha fazla zarar vereceği yönünde tehditler savurduğunu açıkladı.

''BUNU DUYMAK GERÇEKTEN İÇİMİ ACITIYOR''

Çocuğun işkence gördüğü evin yakınlarında bulunan komşular da daha önce de polisin eve geldiğini fakat bu korkunç olaydan haberleri olmadığını söylediler. Bir komşu, ''Bu çok üzücü. Böyle bir şeyi duymak gerçekten canımı acıtıyor. Hem de tam burada, yaşadığımız mahallede. Hiç fark etmedim" dedi.

ANNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anne Kimberly, çocuğun hayatını tehlikeye atmak, ağır saldırı ve diğer suçlamalarla tutuklandı ve Cape May Hapishanesi'ne gönderildi. Bu acımasız olaya göz yuman büyükanne Sonia ise delilleri yok etme ve adaleti engelleme suçlamalarıyla karşı karşıya fakat tutuksuz yargılanacak.