Korkunç katliam! Hastaneye dron ile saldırdılar: En az 70 kişi öldü

26 Ocak 2025 11:31 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 11:35

Sudan’da hastanenin acil bölümüne HDK isimli hükümete bağlı örgüt tarafından düzenlenen dron saldırısında en az 70 kişi öldü.

Sudan’ın Kuzey Darfur eyaleti korkunç bir katliama sahne oldu. Eyalet sınırlarından yer alan Faşir şehrinde bulunan Suudi Hastanesi’ne dron saldırısı düzenlendi. Hastanenin acil servisinin hedef alındığı saldırı büyük bir trajediye yol açarken, en az 70 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

HÜKÜMET ELİYLE KATLİAM YAPIYORLAR Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda, ölenlerin çoğunun kadınlar ve çocuklar olduğunu bildirdi.

Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) daha önce Sudan​ Hükûmeti tarafından işletilen paramiliter güçlerdi. Darfur'daki Savaş sırasında Sudan hükûmeti adına savaşan ve sivillere yönelik zulümden sorumlu olan Janjaweed milislerinden doğdu ve esas olarak onlardan oluşuyor. Darfur'daki eylemleri, İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre insanlığa karşı suç olarak nitelendiriliyor. (Kaynak: Wikipedia)