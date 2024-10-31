Korkunç olay! Anne, iki çocuğuyla şelaleye atlayarak yaşamına son verdi

31 Ekim 2024 05:46 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 05:47

ABD’de genç bir anne, yanındaki iki küçük çocuğuyla birlikte Niagara Şelalesi’nden atladı. İntihar olduğu öğrenilen olayda 3'ünün de hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'de korkunç bir olay meydana geldi. Kanada sınırında yer alan dünyaca ünlü Niagara Şelalesi’nde bir anne, iki çocuğuyla birlikte intihar etti. New York Eyalet Polisi, anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirterek, annenin 33 yaşında, çocukların ise 9 yaşında ve 5 aylık olduğunu aktardı.

Polis, annenin çocuklarıyla birlikte yerel saatle 21.00’da Niagara Şelalesi’nde yer alan Luna Adası'ndaki korkuluğun üzerinden kasıtlı olarak şelaleye atladığını belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.