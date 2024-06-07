Korkunç video: Arabalara rastgele ateş edip, 4 çocuklu bir babayı öldürdü

07 Haziran 2024 07:38 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 08:44

ABD'nin California eyaleti korkunç bir olaya sahne oldu. Julio Rodarte adındakı 39 yaşındaki bir şahıs, Riverside County'deki San Jacinto'daki State Caddesi'nde sabah 6:30 civarında yarı otomatik silahla arabalara ateş ederek 4 çocuk babası bir adamı öldürdü.

ÖNCE ŞARJÖRÜ SONRA KIYAFETLERİNİ ATTI

KTLA 5 tarafından elde edilen görüntülerde, Rodarte'nin bir araba yıkama şirketinin önünde kaldırımda elinde silahla yürüdüğü ve yoldan geçen araçlara ateş etmeye başladığı görülüyor. Görüntülerde, saldırganın biten şarjörü çıkarıp arkasına fırlattığı anlar da yer alıyor.

Polise göre saldırganın açtığı ateş sonrası 4 çocuk babası, 43 yaşındaki Victor Hugo Leon'un öldüğü bilgisini verdi. Ayrıca açılan ateş sonucu bir kişinin yaralandığını ve çok sayıda aracın da hasar gördüğünü belirtildi.

Tanımadığı bir insan tarafından sebepsiz yere öldürülen Victor Hugo Leon (sağdaki) evli ve 4 çocuk babasıydı.

30 KERE ATEŞ ETMİŞ

Çatışma olayının yakınında bulunan bir işletme sahibi, ABC 7'ye yaptığı açıklamada dükkanında çalışırken yaklaşık 30 el silah sesi duyduğunu söyledi. Silahlı adamın soyunmadan önce şarjörü ve silahı bıraktığını gördüğünü söyleyen daha sonra bölgeye gelen polisin şahsı vurarak öldürdüğü bilgisini verdi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Polis şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ya da uyuşturucu etkisinde olabileceği ihtimallerini değerlendiriyor. Diğer yandan hapishane kayıtları, Julio Rodarte'nin daha önce de tutuklandığını ve kötü niyetle cinayetle, 10 adet cinayete teşebbüs, soygun ve tutuklamaya direnmekle suçlandığını gösteriyor.