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 | Berkay Alptekin

Korsanlık tarihinin en zengin ganimeti! 300 yıllık gizemli hazine bulundu

Doğu Afrika ülkesi Madagaskar açıklarında 1721'de korsanlar tarafından batırılan bir gemi korsanlık tarihinin en zengin ganimetini taşıyordu. Aradan geçen 300 yılın ardından gizemli gemi ve hazinesi bulundu.

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Korsanlık tarihinin en zengin ganimeti! 300 yıllık gizemli hazine bulundu
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 10:40

Arkeologlar, 300 yıl önce Doğu Afrika ülkesi açıklarında korsanların saldırısı sonucu "Nossa Senhora do Cabo" adlı Portekiz gemisinin enkazını günyüzüne çıkardı.

Gemi, Hindistan'ın Goa şehrinden Portekiz'in başkenti Lizbon'a doğru seyrederken 8 Nisan 1721'de, dönemin en ünlü korsanlarından olan Kaptan Olivier "Akbaba" Levasseur tarafından saldırıya uğramıştı.

Korsanlık tarihinin en zengin ganimeti! 300 yıllık gizemli hazine bulundu

KORSANLIK TARİHİNİN EN ZENGİN GANİMETİ

Tarihe "Korsanlığın Altın Çağı" olarak geçen dönemde gerçekleşen bu baskın, korsanlık tarihinin en zengin ganimetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Geminin enkazında bulunanların değeri ise yaklaşık 108 milyon sterlin (yaklaşık 5.88 milyar TL) olarak hesaplanıyor.

Devlet mülkiyetinde ve silahlı bir kalyon olan geminin içinde değerli hazinelerin yanı sıra köleleştirilmiş yaklaşık 200 insan bulunuyordu. Onların akıbeti ise hala bilinmiyor.

Korsanlık tarihinin en zengin ganimeti! 300 yıllık gizemli hazine bulundu

16 YIL SONRA KEŞFEDİLDİ

Tarihi Gemi Enkazlarını Koruma Merkezi'nden araştırmacılar, 16 yıllık bir araştırma sonucunda geminin enkazını Madagaskar'ın kuzeydoğusunda, Nosy Boraha Adası yakınlarındaki Ambodifotatra Körfezi'nde keşfetti.

Kazı çalışmalarında 3.300'den fazla tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı. Bunlar arasında dini figürler, altın külçeler, inciler ve dolu sandıklar yer alıyor.

Korsanlık tarihinin en zengin ganimeti! 300 yıllık gizemli hazine bulundu

"KORSAN STANDARTLARINDA BİLE GÖZ KAMAŞTIRICI"

Keşfi gerçekleştiren Brown Üniversitesi araştırmacılarından Brandon A. Clifford ve Mark R. Agostini, buluntuları "Korsan standartlarına göre bile göz kamaştırıcı bir hazine" olarak tanımladı. Hazinenin bugünkü değeri ise 108 milyon sterlini aşıyor.

Nossa Senhora do Cabo gibi gemiler yalnızca baharat ve değerli taşlar değil, aynı zamanda köleleştirilmiş insanlar da taşıyordu. Bu da onları korsanlar için hem maddi hem insani açıdan değerli hedefler haline getiriyordu.

Korsanlık tarihinin en zengin ganimeti! 300 yıllık gizemli hazine bulundu

10 YIL ÖNCE BENZER BİR KEŞİF

Öte yandan bu büyük keşfin yanı sıra İspanya'ya ait San Jose adlı başka bir hazine gemisi de yaklaşık 10 yıl önce Kolombiya açıklarında bulundu.

1708 yılında İngilizler tarafından batırılan ve yaklaşık 16 milyar sterlinlik hazine taşıdığı tahmin edilen geminin enkazı, 2015 yılında Baru Adası yakınlarında su altı drone'ları ile tespit edildi. İspanya ve Kolombiya arasında gemi için görüşmeler halen sürüyor.

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ETİKETLER
#hazine
#madagaskar
#Tarihi Eserler
#Korsanlar
#Gemi Enkazı
#Nossa Senhora Do Cabo
#Dünya
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