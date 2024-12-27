Kosova'da bir belediyede daha oy birliğiyle kabul edildi: Türkçe 'resmi kullanımda dil' statüsü kazandı!

27 Aralık 2024 11:02 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:12

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan'ın önerisi, Lipyan Belediye Meclisinde yapılan oturumda oy birliğiyle kabul edildi. Türkçe, 'resmi kullanımda dil' statüsü kazandı.

Suriye'de Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin katili ve ve 20 kişi yakalandı

Suriye'de Beşar Esad'ın işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nin katili ve ve 20 kişi yakalandı

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan, Lipyan Belediyesi'ne bağlı Yanova köyünde çoğunlukla Türklerin yaşadığını ve Türkçe'nin yüz yıllardır Kosova'da mevcut olduğunu belirtti. Kervan'ın, Lipyan Belediye Meclisine sunduğu öneri yapılan oturumda değerlendirildi. Yapılan oylamayla beraber Türkçe'nin 'resmi kullanımda dil' statüsü kazanması oy birliğiyle kabul edildi.

Türkçe, halihazırda Kosova’nın Prizren ve Mamuşa belediyelerinde 'resmi dil' statüsünde, Priştine, Gilan, Vıçıtırın, Güney Mitroviça ve Kuzey Mitroviça belediyelerinde ise 'resmi kullanımda dil' statüsünde bulunuyor.

RESMİ KULLANIMDA DİL NEDİR?

Kosova yasalarına göre, belediye sınırları içerisinde geleneksel olarak konuşulan bir dil, temsil oranına bakılmaksızın 'resmi kullanımda dil' statüsüne sahip olabiliyor. Söz konusu statü, resmi kullanımdaki bir dilin belediyenin sorumluluk alanlarında kullanımını zorunlu kılmıyor.

Kosova'da bu yıl yapılan son nüfus sayımının sonuçlarına göre ülkede toplam 19 bin 419 Türk yaşarken, yaklaşık 50 bin kişi anadilinin yanında Türkçe de konuşabiliyor.