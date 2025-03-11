Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Kosova'dan NATO'ya kritik çağrı: İttifakta yer alma zamanı geldi

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova’nın NATO’ya üyeliği için çağrıda bulundu. Vjosa Osmani, "Kosova’nın bölgesel istikrara katkı sağlayan sorumlu bir üye olarak ittifaktaki yerini alma zamanı geldi" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kosova'dan NATO'ya kritik çağrı: İttifakta yer alma zamanı geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 21:16

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova’nın başkenti Priştine’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. İkili ortak basın toplantısı düzenleyerek bölgenin istikrarının Avro-Atlantik entegrasyonla yakından bağlantılı olduğunu kaydetti. Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova’nın NATO’ya üyeliği yönünde bir kez daha çağrıda bulunarak "Kosova’nın bölgesel istikrara katkı sağlayan sorumlu bir üye olarak ittifaktaki yerini alma zamanı geldi" dedi.

Ülkesinin NATO’ya üyeliğinin sadece bir ulusal çıkar değil aynı zamanda bölge ve Avrupa’da barış için stratejik bir gereklilik olduğunu vurgulayan Kosovalı lider, "NATO ile ortaklığımızı derinleştirmek istiyoruz. Ordumuz Kosova Güvenlik Gücü’nü, dünya genelinde barış, istikrar ve güvenliğe hizmet eden ortak kuvvetlerle uyumlu, modern ve profesyonel bir güç haline getirmek istiyoruz" dedi.

SIRBİSTAN’A TEPKİ

Konuşmasında Sırbistan’ı ülkesini istikrarsızlaştırma teşebbüslerinde bulunmakla suçlayan Osmani, "Belgrad sadece Kosova’yı değil, Avrupa’nın tamamını istikrarsızlaştırmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı. NATO güçlerinin Kosova’daki varlıklarının bir güvenlik garantisi olduğunu ifade eden Osmani, "Batı Balkanlar’da istikrarsızlaştırıcı eylemler yapmayı düşünenler için en iyi mesaj, Kosova’nın büyük dostu Başkan Trump’ın dediği gibi, ‘Güç yoluyla barış’ olacaktır" dedi.

"ON YILLARDIR İNŞA EDİLEN BARIŞ, TEHLİKEYE ATILMAMALI"

NATO Genel Sekreteri Rutte ise NATO’nun Batı Balkanlar’da barış ve güvenliğe destek verdiğini vurguladı. Rutte, "Batı Balkanlar’ın güvenli bir bölge olması, tüm Avro-Atlantik bölgesinde daha fazla güvenlik anlamına gelir. Önümüzde ne olduğuna dair daha net bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. On yıllardır inşa edilen barış, tehlikeye atılmamalı" dedi.

NATO’nun Kosova’daki barış gücü KFOR’un güvenlikle ilgili her gelişmeye yanıt vermeye hazırlıklı olduğunu vurgulayan Rutte, Priştine ve KFOR arasındaki iş birliğinin devamını beklediklerini söyledi.

Rutte, NATO’nun Belgrad ve Priştine arasındaki ilişkilerin Avrupa Birliği öncülüğünde normalleşmesi sürecini de tam olarak desteklemeye devam edeceğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'e Türkiye engeli: NATO tatbikatına katılamayacaklar
Elon Musk ABD'nin NATO'dan ayrılmasını istedi
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.