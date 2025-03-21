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 | Berkay Alptekin

Köy onlarca yıldır boştu! Dudak uçuklatan fiyata alıp yeni bir dünya inşa etti

ABD'li Jason Lee Beckwith adlı bir adam, California eyaletindeki misafirhanesini satarak elde ettiği 260.000 sterlin (12 milyon 785 bin TL) ile İspanya'da terk edilmiş köy satın aldı. 30 yıl boyunca boş kalan Salto de Castro köyü, 44 ev, bir misafirhane, bar, kilise ve yüzme havuzuyla lüks otele dönüştürdü.

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Köy onlarca yıldır boştu! Dudak uçuklatan fiyata alıp yeni bir dünya inşa etti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 14:45

ABD'li Jason Lee Beckwith, sadece 260.000 sterlin (12 milyon 785 bin TL) karşılığında İspanya'da yer alan 30 yıl önce terk edilmiş Salto de Castro köyünü satın alarak büyük bir adım attı.

ABD'nin California eyaletinde yer alan misafirhanesini satarak, 260.000 sterlin (12 milyon 785 bin TL) yatıran Jason, İspanya'nın Kuzeybatı bölgesindeki bu tarihi köyü yeniden canlandırmak için harekete geçti.

TERK EDİLMİŞ KÖYÜ LÜKS OTELE DÖNÜŞTÜRDÜ

44 ev, bir misafirhane, bar, yüzme havuzu, kilise, eski bir kışla ve spor tesisleriyle donatılmış bu pastoral köy, 1950'lerde elektrik üretim şirketi tarafından baraj işçilerine ev sağlamak amacıyla kurulmuştu.

Ancak 1980'lerde köy sakinlerinin taşınmasıyla terk edilen köy, tam 30 yıl boyunca boş kaldı. Salto de Castro, doğa ile uyumlu mimarisi ve Portekiz sınırına yakın konumuyla dikkat çekiyor.

"DISNEY GİBİ BİR YER İNŞA ETMEYECEĞİZ"

Jason ve eşi, köyün orijinal yapısını ve doğayla olan bağını koruyarak, bölgeyi yeniden inşa etmeyi hedefliyor. "Burası asla değişmeyecek, Disney gibi bir yer inşa etmeyeceğiz," diyen çift, ilk olarak kiliseyi restore etmeyi ve köydeki yüzme havuzunun etrafında çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyor. Jason, bu tarihi köyü yeniden canlandırırken, doğayla uyum içinde modern bir yaşam alanı yaratmayı amaçlıyor.

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ETİKETLER
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#Terk Edilmiş Köy
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#Modern Yaşam Alanı
#Tarihi Köy
#Doğa Ile Uyum
#Salto De Castro
#Dünya
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