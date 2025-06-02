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 | Berrak Arıcan

Köyün altından 'çok iyi gizlenmiş' 200 yıllık tünel çıktı! İnanılmaz keşif

1960'lı yıllardan beri kullanılmayan tünel İngiltere'de bir köyün altında keşfedildi. 200 yıl öncesine ait 'kayıp' tünel, herkesi şaşkınlığa uğrattı.

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Köyün altından 'çok iyi gizlenmiş' 200 yıllık tünel çıktı! İnanılmaz keşif
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 12:38

İngiltere'de inanılmaz bir keşfe imza atıldı. 1960'lı yıllardan bu yana kullanılmayan, Kuzey Galler'deki Port Dinorwic Tüneli Disused Railway Tunnels UK tarafından ortaya çıkarıldı. 1824 yılında inşa edilen tünel, bir zamanlar arduvaz (Bir kaya türü) ticaretinin ayrılmaz bir parçasıydı. Padarn Demiryolu'nun bir parçası olan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki tünel, Llanberis'teki taş ocaklarını Port Dinowic'e bağlıyordu.

Köyün altından 'çok iyi gizlenmiş' 200 yıllık tünel çıktı! İnanılmaz keşif

TÜNEL 164 YIL ÖNCE KAPATILDI

1843 yılında tünel daha da genişletildi. Eklenti sayesinde kayrak taşının İngiltere'de tekneler ve trenlerle taşınmasından önce ocaklardan su kıyısına taşınmasını sağlıyordu. Hatta işçiler de işe gidip gelme güzergahı olarak kullanıyordu. Fakat tünel 1861 yılında kullanıma kapatıldı.

Köyün altından 'çok iyi gizlenmiş' 200 yıllık tünel çıktı! İnanılmaz keşif

'ÇOK İYİ GİZLENMİŞ' BİR HALDEYDİ

The Sun'ın haberine göre, geçtiğimiz yıl, Disused Railway Tunnels UK şirketinden Vince, tüneli bulmak için uğraştı fakat başarılı olamadı. North Wales Live'a konuşan bir yetkili , "Portalın hiçbir izine rastlamadım, hatta şaft bile görünmüyordu, dolayısıyla tünel tamamen kaybolmuş olabilir." dedi.

Köyün altından 'çok iyi gizlenmiş' 200 yıllık tünel çıktı! İnanılmaz keşif

Tünel, 'çok iyi gizlenmiş' bir halde bir köyün altındaydı. Vince, daha sonra Port Dinorwic tünel girişindeki ticari bir mülkün sahiplerinin kendisiyle iletişime geçmesi üzerine köye geri döndü ve 'muhteşem' keşif gerçekleşti.

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