Kral Charles'ı ölmeden mezara koydular! Sağlık durumu kötüleşti planlar değişti

04 Eylül 2024 11:24 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 12:18

Prens William kanser olan babası Kral Charles hakkında ilk kez konuştu

Prens William kanser olan babası Kral Charles hakkında ilk kez konuştu

Kraliyet uzmanlarına göre, İngiltere Kralı 3. Charles'ın sağlık durumu endişe verici boyutlara ulaştı. 2024 yılı başında kanser teşhisi konan 75 yaşındaki kralın "hala çok hasta" olduğu ve sarayın bir cenaze töreni planladığı belirtiliyor.

"Operasyon Menai Bridge" adı verilen kralın ölümü sonrası planlar, sağlığının kötüleşmesi nedeniyle hız kazandı. "Operasyon Menai Bridge" adı altındaki planlar, yas süreci ve tahta geçiş gibi detayları içeriyor.

CHARLES'IN YERİNE PRENS WILLIAM TAHTA GEÇECEK

Charles, Ocak 2024'te prostat ameliyatı geçirdikten bir ay sonra, Şubat'ta kansere yakalandığını öğrendi. Bu süreçte, Prens William daha fazla sorumluluk üstlendi. Kral, kısa süreli halka açık görevlere dönse de, sağlığının ciddi şekilde kötüleştiği bildiriliyor.

Saray çevresindeki kaynaklar, durumun kamuoyuna gösterilenden daha ciddi olduğunu ve cenaze planlarının aciliyet kazandığını belirtiyor. Charles'ın ölümünden sonra, Prens William kral, eşi Kate ise kraliçe eş olacak.

Kraliyet ailesinin tüm üyeleri için benzer ölüm planları mevcut. Bu planlar, iktidarın sorunsuz geçişini sağlamayı ve bilginin kontrollü yayılmasını amaçlıyor.