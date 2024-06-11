Kral Charles'ın tartışmalara neden olan portresine saldırı

11 Haziran 2024 16:44 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 16:57

Polise yakalanmamak için evini havaya uçurmuştu! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Polise yakalanmamak için evini havaya uçurmuştu! O anların görüntüleri ortaya çıktı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kırmızı renklerindeki yağlı boya portresi, sergilendiği Londra'daki Philip Mould Galerisi'nde saldırıya uğradı. Hayvan hakları aktivistleri, "Wallace ve Gromit" isimli çizgi filmin ana karakterlerinden Wallace'ın yüzünü Kral Charles'ın yüzüne yapıştıran aktivistler, eserin üzerine bir de konuşma balonu yaptı.

Konuşma balonunda, "Gromit, Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) çiftliklerinde hayvanlara yapılan zulme bak." yazıldı.

Gruptan yapılan açıklamada, hayvanlara karşı yapılan zulme dikkati çekmek için portreyi "yeniden düzenledikleri" ifade edildi.

''GERÇEKLERİ AÇIKLAMA ÇAĞRISI''

RSPCA çiftliklerindeki usülsüzlüklere işaret edilen açıklamada, "Charles, çiftliklerdeki hayvanlara karşı zulme duyduğu hassasiyeti açıkça dile getirdi. Şimdi, RSPCA'nın Garanti Planını kaldırma ve hayvan çiftlikleriyle ilgili gerçekleri açıklama çağrısında bulunmasının tam zamanı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, RSPCA'nın tavuk, domuz, somon ve alabalık çiftliklerinde 280 yasa dışı uygulama ve 94 Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı uygulamalarına aykırılık tespit edildiği de vurgulandı.

Öte yandan Kral Charles'ın taç giydikten sonra gösterilen ilk resmi portresi, sanatçı Jonathan Yeo'nun imzasını taşıyor.

Yeo'ya 2022'de sergilenmek üzere 2020 yılında Kral Charles'ın Galler Prensliğindeki 50'nci yılı için sipariş edilen portre, ilk kez bu yılın mayıs ayında Buckingham Sarayı'nda gösterilmişti.