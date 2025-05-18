Kral torunlarının 'şifreli mesaj' iddiası tutmadı! Hükümet kraliyet ailesi mahkemede yenildi

İtalya'nın son kralı II. Umberto'nun torunları, kraliyet mücevherlerini hükümetten geri almak isteyince Roma Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Aile, mücevherler için bir not bırakıldığını, orada 'sahipleri adına güvende tutulacağı' sözlerinin yer aldığını öne sürdü.

MÜCEVHERLER HÜKÜMETTE KALACAK

The Guardian'ın haberine göre, davadan karar çıktı. Yargıç, kral torunlarının talebini reddetti. Aile, yaklaşık 78 yıldır İtalya Merkez Bankası'ndaki bir kasada muhafaza edilen mücevherleri geri alamayacak.

BROŞ, KOLYE, TAÇLAR...

Kasada değeri 300 milyon euro olan mücevherler var. Monarşinin 85 yıllık varlığı boyunca çeşitli prenses ve kraliçelerin taktığı broş, kolye ve taçlarda 6 binden fazla elmas ve 2 bin inci bulunuyor.

MÜZEDE SERGİLENMELİ

İtalya Bankası avukatı Olina Capolino, kararı memnuniyetle karşıladı. "Bir vatandaş olarak, devletin yakında bu tarihi mücevherleri bir müzede sergilemesini umuyorum" dedi.