Kraliçe Mary kraliyet gezisi sırasında scooterın hedefi oldu

25 Temmuz 2024 13:40 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 14:04

Danimarka Kraliçesi Mary'nin kraliyet gezisi sırasında bir scooter tarafından çarpıldığına dair görüntüler ortaya çıktı. Bu yılın başlarında kocası Kral Frederik'in tahta geçmesiyle Danimarka Kraliçesi olan 52 yaşındaki Mary, olay meydana geldiğinde Grönland'a resmi bir ziyarette bulunuyordu.

O anın görüntülerinde 4 çocuk annesi kraliyet çiftini ve en küçük çocukları olan 13 yaşındaki ikizler Prens Vincent ve Prenses Josephine'i görmeye gelenleri selamlarken görülüyor.

Geleneksel kıyafetler içindeki Mary hayranlarıyla sohbet ederken, bir scooter'ın bacaklarına çarparak dengesini kaybetmesine ve neredeyse yere düşmesine neden olduğu görülüyor. İzleyiciler şoke olmuş görünüyor ve Mary hızla kendini toparlasa da olaydan dolayı biraz sarsıldığı anlaşılıyor.

YANLIŞIKLA GAZ BEDALINA BASTI

Daha sonra, Kraliçe'nin güvenliği scooter sürücüsünü geri itmek için hızla devreye girdi. Olay sonrası Danimarka Kraliyet Evi, Kraliçe Mary'nin olayda yaralanmadığını doğruladı. MailOnline'a göre scooter sürücüsü yaşlı bir adamdı ve Mary'nin elini sıkmak için ona yaklaşmaya çalışmıştı. Ancak görgü tanıkları, adamın yanlışlıkla gaz pedalına basması sonucu olayın meydana geldiğini ve kendisinin de sarsıldığını bildiriyor.

Her ne kadar Mary için bu bir kaza gibi görünse de, Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından kraliyet mensupları da dahil olmak üzere yüksek profilli şahsiyetlerin etrafındaki güvenlik dikkatleri üzerine çekti. Daha geçen hafta Birleşik Krallık Kralı Charles ve Kraliçe Camilla, güvenlik korkusu nedeniyle Jersey'deki bir açık hava fuarından apar topar çıkarıldı.