Krathon Tayfunu hızla yaklaşıyor! Tayvan alarm durumuna geçti

01 Ekim 2024 14:33 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 14:55

Tayvan alarm duruma geçti. Beklenen Krathon Tayfunu nedeniyle 38 binden fazla asker hazırda beklerken, 112 uçuş iptal edildi. Tayfundan önce gelen heyelan ve su baskınları yaşandı.

Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor: Yüzlerce ölü ve yaralı var

Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor: Yüzlerce ölü ve yaralı var

Tayvan​, saatte 240 kilometre hızla ilerleyen Krathon Tayfunu öncesi alarm durumuna geçti. Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), adanın güney ve doğu kesimleri için uyarı yayınladı. Tayvan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sun Li-fang, olası tahliye ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için adanın farklı bölgelerinde 38 binden fazla askerin hazırda beklediğini belirtti.

Ulaştırma Bakanlığı ise 88 iç hat ve 24 uluslararası uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Tayvan'ın güneyini doğusuna bağlayan demir yolu hattı da kapatıldı.

TAYFUNDAN ÖNCE YAĞIŞLAR BAŞLADI

Yaklaşan tayfunun etkisinin hissedildiği doğu kıyısındaki Hualian ve güneydeki Pintung şehrinde heyelan ve su baskınları meydana geldi. Hualien​ şehrinde bulunan Huide tünelinde yaşanan heyelan nedeniyle otoyol trafiğe kapatıldı.

Ping tung şehrine bağlı köylerde de su baskınları hayatı olumsuz etkiledi. Tayfunun yaklaştığı adadaki çoğu markette raflar da boş kaldı.

YARIN ULAŞMASI BEKLENİYOR

Akşam saatlerinde Tayvan’ın güneybatıdaki Kaohsiung'a ulaşması beklenen tayfunun 2-3 gün etkisini sürdüreceği belirtildi. Kaohsiung'ta okullar ve iş yerleri kapatılırken, halka evlerinde kalmaları çağrısında bulunuldu.

Kaohsiung Belediye Başkanı Chen Chi-mai afet yönetim toplantısının ardından yaptığı açıklamada, tayfunun şiddeti ve seyrinin, 37 kişinin ölümüne ve şehirde büyük yıkıma yol açan 1977'deki Thelma Tayfunu ile aynı seviyede olduğunu söyledi.

Chen, "Tayfundan sonra Kaohsiung'un tamamı su ve elektriksiz kaldı, tıpkı bir savaş gibi. Mümkün olduğunca dışarı çıkmayı sınırlandırın" dedi.

Krathon'un Temmuz ayında Gaemi Tayfunu'nun adayı vurması ve 11 kişinin ölümüne yol açmasının ardından bu yıl Tayvan'a ulaşacak 2. tayfun​ olacak.