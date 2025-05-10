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 | Berkay Alptekin

Kremlin, Avrupa'nın ateşkes çağrısına cevap verdi: 'Neden Ukrayna'ya avantaj tanıyalım?'

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, verdiği bir röportajda Ukrayna ile ateşkese değindi. Avrupa'nın uzun süreli ateşkesine cevap veren Peskov, Ukrayna'ya silah sevkiyatının durdurulması gerektiğini söyledi.

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Kremlin, Avrupa'nın ateşkes çağrısına cevap verdi: 'Neden Ukrayna'ya avantaj tanıyalım?'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 15:50

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD merkezli ABC News kanalına röportaj verdi. Sözcü Peskov, Avrupa ve Ukrayna'dan gelen 30 günlük ateşkes çağrılarını değerlendirdi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun süreli ateşkesten önce savaş alanındaki "belirli dinamikleri" görmesi gerektiğini belirterek düşmanlıklara ara verilebilmesi için Ukrayna'nın müttefiklerinin silah sevkiyatını durdurması gerektiğini ifade etti.

"ASKERİ OPERASYONA DEVAM ETMELİYİZ"

Peskov, "Aksi takdirde Ukrayna için avantaj olacak. Ukrayna, yeni birlikleri cepheye getirerek seferberliğini sürdürecek. Ukrayna bu dönemi (ateşkesi) yeni askeri personel eğitmek ve mevcut olanlara dinlenme fırsatı vermek için kullanacak. O halde neden Ukrayna'ya böyle bir avantaj tanıyalım?" ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca Ukrayna'nın "müzakerelere hazır olmadığını" ileri sürerken, Putin'in de müzakerelere direndiği yönündeki iddiaları reddetti. Peskov, "Başkan Putin sorunu çözmek, barışçıl ve diplomatik yollarla bir çözüme ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Ancak elimizde barışçıl ve demokratik bir yol olmadığı için askeri operasyona devam etmeliyiz" dedi.

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