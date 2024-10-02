Kreşte katliam gibi saldırı: Yaralı çocuklar var

02 Ekim 2024 11:03 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:18

İsviçre'nin Zürih kentinde bir kreşe bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırganın 23 yaşında bir Çinli olduğu belirtilirken, yaralanan 3 çocuktan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

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İsviçre​'nin Zürih​ kentindeki bir kreşe düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 çocuğun yaralandığı, çocuklardan birinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kent polis teşkilatı sözcüsü, saldırganın 23 yaşında bir Çinli olduğu ve bir grup çocuğu hedef aldığını ifade etti. Bir kreş​ çalışanı ve yoldan geçen bir kişinin, polis gelene kadar saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardığı belirtildi.

ÇOCUKLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

5 yaşında bir çocuğun ciddi şekilde yaralandığı, durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken, diğer çocukların hafif yaralanmalar ile olay yerinde tedavilerinin sağlandığı açıklandı.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.