Kreşte katliam gibi saldırı: Yaralı çocuklar var
İsviçre'nin Zürih kentinde bir kreşe bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırganın 23 yaşında bir Çinli olduğu belirtilirken, yaralanan 3 çocuktan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
İsviçre'nin Zürih kentindeki bir kreşe düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 çocuğun yaralandığı, çocuklardan birinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kent polis teşkilatı sözcüsü, saldırganın 23 yaşında bir Çinli olduğu ve bir grup çocuğu hedef aldığını ifade etti. Bir kreş çalışanı ve yoldan geçen bir kişinin, polis gelene kadar saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardığı belirtildi.
ÇOCUKLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
5 yaşında bir çocuğun ciddi şekilde yaralandığı, durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken, diğer çocukların hafif yaralanmalar ile olay yerinde tedavilerinin sağlandığı açıklandı.
Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Bu ne kadar üzücü insanlara böyle yapacak hali yok ya çocuklar zarar görmüş bile