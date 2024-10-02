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Kreşte katliam gibi saldırı: Yaralı çocuklar var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ekim 2024 11:03 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:18
Kreşte katliam gibi saldırı: Yaralı çocuklar var

İsviçre'nin Zürih kentinde bir kreşe bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırganın 23 yaşında bir Çinli olduğu belirtilirken, yaralanan 3 çocuktan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

İsviçre​'nin Zürih​ kentindeki bir kreşe düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 çocuğun yaralandığı, çocuklardan birinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. 

Kent polis teşkilatı sözcüsü, saldırganın 23 yaşında bir Çinli olduğu ve bir grup çocuğu hedef aldığını ifade etti. Bir kreş​ çalışanı ve yoldan geçen bir kişinin, polis gelene kadar saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardığı belirtildi.

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ÇOCUKLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR 

5 yaşında bir çocuğun ciddi şekilde yaralandığı, durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken, diğer çocukların hafif yaralanmalar ile olay yerinde tedavilerinin sağlandığı açıklandı. 

Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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Alican 2 Ekim 2024 11:45

Bu ne kadar üzücü insanlara böyle yapacak hali yok ya çocuklar zarar görmüş bile

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