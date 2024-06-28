Kripto Kraliçesi Ruja Ignatova'nın başına dudak uçuklatan ödül konuldu! 2017'den beri bulunamıyor

28 Haziran 2024 14:53 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 15:23

Ünlü sunucu, kız arkadaşıyla beraber ölü bulundu: Bir milyon yıl geçse bunu yazacağımı düşünmezdim!

Ünlü sunucu, kız arkadaşıyla beraber ölü bulundu: Bir milyon yıl geçse bunu yazacağımı düşünmezdim!

Saadet zinciri kurup, 4 milyar dolarla kayıplara karışan Kripto Kraliçesi olarak adlandırılan Ruja Ognatova'yı ihbar edene 5 milyon dolara kadar ödül verilecek. FBI'ın arananlar listesinde ilk sıralarda olan Ignatova için federaller bir de uyarı geçtiler, "Alman pasaportuyla Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Almanya, Rusya, Yunanistan ve/veya Doğu Avrupa'ya seyahat edebilir" dedi.

GÖRÜNTÜSÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞ OLABİLİR

FBI, Ignatova'nın genellikle kırmızı ruj kullandığını, silahlı korumalara sahip olduğunu, iş arkadaşlarıyla beraber seyahat ettiğini ve yakalanmamak için görüntüsünü değiştirmiş olabileceği konusunda da uyardı.

Şimdilerde 44 yaşında olan Ignatova'nın İngilizce, Almanca ve Bulgarca olmak üzere üç dil bildiğini de belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ignatova, iddia edilen kripto para birimini pazarlayan Bulgaristan merkezli bir şirket olan OneCoin Ltd.'nin kurucusuydu. Planı uygulamak için Ignatova, OneCoin'e yatırım yapılmasını teşvik etmek amacıyla bireylere yanlış beyanlarda bulundu. OneCoin'in kurbanlarını 4 milyar dolardan fazla dolandırdığına inanılıyor.''

RUJA IGNATOVA'NIN ÖĞRENCİLİK HAYATI DA İŞ GİBİ PARLAKTI

Başarılı bir öğrencilik hayatı olan Ruja Ignatova, Oxford mezunu ve 'Almanya'nın Harvard'ı' denilen Konstanz Üniversitesi'nde de burslu olarak Karşılaştırmalı Avrupa Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. İş hayatında da öğrenciliğindeki başarısını sürdürdü ve McKinsey ile 6 yıl geçirdi. Ayrıca birçok kişiyi OneCoin almaya ikna etti.

2016 yılında Ignatova'nın kandırdığı kişilere şüpheler yüklenmeye başladı. OneCoin'in bir blockcoin tarafından desteklenmediği ortaya çıktı. Ignatova, 2017 yılında ise kayıplara karıştı.

BULGARİSTAN'DAN ATİNA'YA KAÇTI

Bulgaristan'dan uçağa binerek Atina'ya gittiği öğrenilen Kripto Kraliçesi Ignatova'nın koruması geri döndü fakat kendisi dönmedi. ABD'de menkul kıymet dolandırıcılığı, banka havalesi dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosu yapmakla suçlandı.

Babasının bir lastik dükkanında çalıştığı bilinen Ignatova'nın fakir bir hayatı olması nedeniyle para takıntısı olduğu düşünülüyor. Sürdüğü lüks hayatı boyunca birçok mülk de elde etti. Londra'nın lüks Kensington bölgesinde bir çatı katı ve "Davina" adı verilen 7 milyon dolarlık bir süper yatı bile vardı.

ORTAĞI 20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ortağı İsveç uyruklu Karl Greenwood ise geçen yıl elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçunu kabul ettikten sonra Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesi'nde 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Greenwood, kripto para dolandırıcılığından 300 milyon dolardan fazlasını almış ve tüm parayı 2018'de Tayland'da tutuklanana kadar lüks yaşam tarzını finanse etmek için kullandı.

KRİPTO KRALİÇESİ ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR

Yetkililer en az 3,5 milyon yatırımcının OneCoin ile kandırıldığını söylüyor ve rekor bir ödül koyarak Kripto Kraliçesi'ni izini sürüyor. Ancak bazı teoriler de Ignatova'nın öldürülmüş olabileceği yönünde. 2022 yılında Sofya'da suikasta kurban giden eski bir polis şefinin evinde ele geçirilen belgeler, Ruja Ignatova'nın Kasım 2018'de Amanatidis adına öldürüldüğüne dair iddiaları da ortaya çıkarmıştı.