Kripto para patronuna havalimanında pusu! 5 çete üyesi taradı

10 Kasım 2024 07:28 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 07:29

Sao Paulo'daki kripto para girişimcisi ülkenin en büyük çetesi tarafından sokak ortasında pusuya düşürülüp soğukkanlılıkla öldürüldü. Silahlı 5 kişinin saldırı anı kameraya yansıdı.

Brezilya'nın Sao Paulo Uluslararası Havaalanında, cuma günü bir çetenin kurduğu pusuda bir işadamı öldü, üç kişi de yaralandı. Kurban, kara para aklamayla suçlanmıştı ve yakın zamanda yetkililerle suç örgütüyle olan bağları hakkında konuşmak için bir savunma anlaşması yapmıştı.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

CNN Brezilya'nın askeri polise dayandırdığı haberine göre, cinayetin faili 5 kişi siyah bir araçtan inip işadamı Antonio Vinicius Gritzbach'a ateş açTI. Sosyal medyada dolaşan videolar, işadamının havalimanı girişindeki cesedini gösterirken, diğer görüntülerde yolcuların kendilerini korumaya çalıştığı görülüyor.

Guarulhos Havaalanı Terminal 2'de silahlı saldırı. Güvenlik kameralarından alınan yeni görüntülerde, öldürülen girişimci Antônio Vinicius Lopes Gritzbach'a yönelik saldırı anı görülüyor.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Polis, ölen adamın, daha önce Brezilya'nın en güçlü suç örgütü Birinci Başkent Komutanlığı'ndan (PCC) ölüm tehditleri almış olan Antônio Vinícius Lopes Gritzbach olduğunu belirledi. Savcıların Lopez Gritzbach'ı bitcoin ve kripto para birimleriyle çalışan bir işadamı olarak tanımladığı bildirildi . Polis, kurbanın kara para aklamayla suçlandığını ve yakın zamanda yerel savcılarla suç örgütüyle olan bağlantıları hakkında konuşmak için bir anlaşma yaptığını söyledi.

Sao Paulo kamu güvenliği bakanı, yetkililerin cinayetle ilgili koşulları araştırdığını söyledi. Olay raporunun tamamlanmasının ardından daha fazla ayrıntı açıklanacak.

PCC ÇETESİ BREZİLYA'NIN KABUSU

Ağustos 1993'te kurulan PCC, Brezilya'nın en korkulan suç çetesi haline geldi; Amazon'un uzak köşeleri de dahil olmak üzere Brezilya genelinde uyuşturucu pazarlarını, kaçakçılık yollarını, gecekondu mahallelerini ve hapishaneleri ele geçirdi.