Kripto para şirketinin CEO'sunu fidye için kaçırdılar! 1 milyon dolar ödediler

08 Kasım 2024 09:15 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 09:18

Kanada'da bir kripto para şirketinin CEO’su Dean Skurka, çarşamba günü akşam saatlerinde kaçırıldı. İş adamı 1 milyon dolarlık fidye karşılığında serbest bırakıldı.

Hem maaş aldı hem vurgun yaptı! Şirketi içeriden fethetti

Hem maaş aldı hem vurgun yaptı! Şirketi içeriden fethetti

Kanada'nın Toronto şehri merkezli kripto para şirketi WonderFi'nin Başkanı ve CEO'su Dean Skurka'nın dün Toronto şehir merkezinde kaçırılıp fidye istendiği bildirildi. Toronto Polis Teşkilatı sözcüsü BetaKit'e, şüphelilerin kurbanı bir araca zorla bindirip para talep etmesinin ardından 6 Kasım'da saat 18:00'den hemen önce University Ave. ve Richmond St. W. bölgesinde gerçekleşen bir kaçırılma olayıyla ilgili polisin arandığını söyledi. Kurban daha sonra Etobicoke'deki Centennial Park'ta yara almadan bulundu.

1 MİLYON DOLAR ÖDEMEYLE SERBEST KALDI

Toronto Polis Teşkilatı sözcüsü, BetaKit'e mağdurun ismini doğrulamayı veya olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmayı reddetti ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Ancak, kaçırılma haberini ilk bildiren CBC News, kurbanı Skurka olarak tanımladı. CBC News'e göre Skurka, 1 milyon dolarlık fidye elektronik olarak ödendikten sonra serbest bırakıldı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

WonderFi'den bir sözcü bugün BetaKit'e gönderdiği e-postayla Skurka'nın şu anda güvende olduğunu doğrulayarak "Bu devam eden bir soruşturma. Toronto Polis Teşkilat ile tam iş birliği içindeyiz. Şirketimiz, müşteri fonlarının ve verilerinin güvende kaldığını ve bu olaydan etkilenmediğini doğrulayabilir. En büyük önceliğimiz çalışanlarımızın güvenliğini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

WonderFi, Kanada'nın en popüler kripto borsalarından ikisi olan Bitbuy ve Coinsquare'in yanı sıra kripto ödeme platformu SmartPay'in ve kripto saklama kuruluşu Tetra Trust'ın hisselerine sahip. Toronto Borsası'nda listelenen firma, üçüncü çeyrek kazançlarını 5 Kasım'da açıkladı.