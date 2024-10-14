Kristof Kolomb'un kökeni belli oldu! DNA testine göre Sefarad Yahudisi çıktı

14 Ekim 2024 11:40 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 12:07

İspanyol bilim insanları, yüzyıllardır süregelen bir gizemi çözmek için yaptıkları DNA analizi ile Amerika'yı keşfeden 15. yüzyıl kâşifi Kristof Kolomb'un Batı Avrupa'dan bir Sefarad Yahudisi olduğunu ispatladı

1490'lardan itibaren İspanyolların finanse ettiği keşif seferlerine liderlik ederek Avrupa'nın Amerika'yı fethetmesinin ve sömürü üzerine kurulu dünya düzeninin yolunu açan ünlü kaşif Kristof Kolob'un kökeni hakkındaki gizem çözüldü. Yapılan DNA​ incelemesinde Kolomb'un Batı Avrupalı bir Sefarad Yahudisi olduğu belirlendi.

SEFARAD YAHUDİSİ ÇIKTI

Birçok tarihçi, Colomb'un İtalya'nın Cenova kentinden geldiğine dair geleneksel teoriyi sorguluyordu. Diğer teoriler, onun İspanyol​ Yahudisi veya Yunan olmasından Bask, Portekiz veya İngiliz olmasına kadar uzanıyordu. Gizemi çözmek için İspanyol araştırmacılar, adli tıp uzmanı Miguel Lorente liderliğinde 22 yıl süren bir soruşturma yürüttü. Uzun süre Kolomb'un son dinlenme yeri olarak kabul edilen Sevilla Katedrali'ne gömülmüş kalıntılardan alınan küçük örnekleri test edildi. Bunları bilinen akraba ve torunlarının bulgularıyla karşılaştıran araştırmacılar ilk olarak kalıntıların Kolomb'a ait olduğunu kanıtladı.

Daha sonra köken araştırmasına yoğunlaşan Lorente ve ekibi, elde ettikleri bulguları İspanya'nın ulusal yayın kuruluşu TVE'de yayınlanan "Kolomb DNA'sı: Gerçek köken" başlıklı belgeselde duyurdu. Lorente programda, "Kristof Kolomb'dan DNA'mız var, çok kısmi ama yeterli. Oğlu Hernando Colón'dan DNA'mız var. Hem Y kromozomunda (erkek) hem de Hernando'nun mitokondriyal DNA'sında (anneden geçen) Yahudi kökeniyle uyumlu özellikler tespit ettik" ifadelerini kullandı.

"SONUÇ KESİNLİKLE GÜVENİLİR!"

Lorente, 25 olası yeri inceledikten sonra Kolomb'un yalnızca Batı Avrupa'da doğduğunu söylemenin mümkün olduğunu söyledi. Perşembe günü, Sevilla Katedrali'ndeki kalıntıların Kolomb'a ait olduğuna dair daha önceki teorileri doğruladıklarını ifade eden Lorente, "Sonuç kesinlikle güvenilir" ifadelerini kullandı.

'Reyes Catolicos', Katolik hükümdarlar Isabella ve Ferdinand, Yahudilere ve Müslümanlara Katolik inancına geçmelerini veya ülkeyi terk etmelerini emretmeden önce İspanya'da yaklaşık 300 bin Yahudi yaşıyordu. Birçoğu dünyanın dört bir yanına yerleşti. Sefarad kelimesi, İbranice'de "İspanya" anlamını taşıyor.

Tarihi kaynaklara göre Colomb, 1506'da İspanya'nın Valladolid kentinde öldü ancak bugün Dominik Cumhuriyeti ve Haiti tarafından paylaşılan Hispaniola adasına gömülmek istemişti. Kalıntıları 1542'de oraya götürüldü, ardından önce 1795'te Küba'ya daha sonra 1898'de İspanya'nın Sevilla kentine taşındı.