Kritik düellonun kazananı belli oldu! Trump 'Harris ile bir daha yayın olmayacak' dedi

13 Eylül 2024 03:27 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 03:33

Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump canlı yayında ilk kez kozlarını paylaştı. Anketlere göre, kazandığını savunan Trump, Harris ile ikinci kez canlı yayın tartışmasına çıkmayacağını açıkladı.

ABD’de başkanlık seçimine iki aydan az süre kala, Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris​ ile Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump​ ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rakibi Kamala Harris​ ile ilk kez kozlarını paylaştığı canlı yayın tartışmasını kazananın kendisi olduğunu, yeni bir canlı yayın tartışması olmayacağını duyurdu.

"RÖVANŞI OLMAYACAK"

Trump paylaşımında, "Bir boksör kaybettiğinde ağzından çıkan ilk söz 'rövanş istiyorum' olur. Anketler, salı gecesi Demokratların radikal sol adayı yoldaş Kamala Harris​'e karşı tartışmayı benim kazandığımı açıkça gösterdi ve o da hemen ikinci tartışma çağrısında bulundu. O ve sahtekar Joe (Biden), milyonlarca suçlunun ve akli dengesi bozuk insanın tamamen kontrolsüz biçimde ABD'ye akın etmesi ve enflasyonun orta sınıfımızı yok etmesiyle ülkemizi mahvetti. Bunu ve Kamala ile Joe'nun neden olduğu diğer sorunları herkes biliyor. Joe ile yapılan ilk canlı yayın tartışmasında ve yoldaş Harris ile yapılan ikinci canlı yayın tartışması sırasında bu konu çok detaylı bir şekilde ele alındı. O (Kamala Harris), Fox'a katılmadı ve NBC ile CBS'e katılmayı reddetti. Kamala yaklaşık son 4 yıllık dönemde yapması gerekenlere odaklanmalı. Üçüncü canlı yayın tartışması olmayacak" ifadelerini kullandı.

BIDEN'IN ÇEKİLMESİ SONRASI, HARRIS'İN ETKİSİ NE OLDU?

Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Trump, Başkan Joe Biden ile haziranda bir televizyon tartışmasına çıkmıştı. İkilinin 10 Eylül’de yeniden karşı karşıya gelmesi bekleniyordu ancak Biden tartışmada Trump’a karşı sergilediği kötü performanstan sonra yarıştan çekildi. Bu da Harris’in Demokrat Parti adayı olmasının önünü açtı.

Biden’ın 21 Temmuz’da başkanlık yarışından çekilerek, yerine Kamala Harris’i aday göstermesi Demokrat Parti’ye yönelik bağışçıları yeniden harekete geçirmiş, kamuoyu yoklamalarında partiye desteğin arttığı görülmüştü.

ANKETLER NE DİYOR?

ABD'de başkanlık seçimlerine ilişkin geçtiğimiz günlerde The New York Times ve Siena College tarafından yapılan ankete göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump​ ve Demokratların adayı Kamala Harris​ yarışı başa baş götürüyor. Harris'in yüzde 47 bandında olduğunu ortaya koyan anket sonuçları, Trump'ın yüzde 48'le 1 puan önde olduğunu tespit etti.

Öte yandan, ABD genelinde yapılan anketlerin ortalamalarına göre ise Harris, yüzde 49'luk oy oranı ile Trump'ın 2 puan önünde bulunuyor. Ankete katılan seçmenlerin neredeyse yüzde 30'u Harris'in siyasi duruşu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını belirtiyor. Bu arada, seçmenlerin çoğu, Trump'ın siyasi görüşlerinin büyük ölçüde belli olduğu kanaatinde.