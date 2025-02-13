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 | Berrak Arican

Trump ve Putin ilk kez görüşecek! Kritik zirvenin yeri belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk kez Suudi Arabistan'da görüşeceğini duyurdu. İki liderin gündemi Ukrayna Savaşı olacak.

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Trump ve Putin ilk kez görüşecek! Kritik zirvenin yeri belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 11:55

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1,5 saat kadar telefonda görüştüğünü açıkladı. Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için müzakerelere başlama konusunda anlaştıklarını ifade etti. Trump, "Barışa doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" dedi. Daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü hatırlatan Trump, Ukrayna'nın ABD ile Rusya arasında savaşın sona erdirilmesine ilişkin müzakerelerde eşit katılımcı olup olmayacağı konusunda net bir şey söylemediğini vurguladı.

''PUTİN DE SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYOR''

Trump, "İnsanlar Başkan Putin'in düşüncelerinin ne olduğunu gerçekten bilmiyorlardı. Ama büyük bir güvenle söyleyebilirim ki O'da bunun bitmesini istiyor. Bu iyi bir şey ve biz bunun bitmesi için çalışacağız ve bunu mümkün olduğunca çabuk yapacağız" şeklinde konuştu. Trump, Putin ile karşılıklı ziyaret de dahil olmak üzere çok yakın bir şekilde birlikte çalışmak ve Ukrayna konusunda ilgili ekiplerin derhal müzakerelere başlaması konusunda anlaştıklarını söyledi.

İLK GÖRÜŞME SUUDİ ARABİSTAN'DA

Ayrıca "yakın zamanda" Putin ile yüz yüze görüşeceğini belirten Trump, "Onun buraya gelmesini bekliyoruz, ben de oraya gideceğim ve muhtemelen ilk kez Suudi Arabistan'da buluşacağız. Bir şeyleri başarabilir miyiz diye bakacağız. Veliaht Prensi (Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman) tanıyoruz ve buluşmak için çok iyi bir yer olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün yaptığı açıklamada, Putin'in Trump ve hükümetindeki yetkilileri Ukrayna konusunu görüşmek üzere Moskova'ya davet ettiğini söylemişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Rusya-Ukrayna Savaş ne zaman başladı?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle resmen başladı.
ETİKETLER
#rusya
#abd
#suudi arabistan
#vladimir putin
#Ukrayna Savaşı
#barış görüşmeleri
#donald-trump
#Müzakere
#Dünya
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